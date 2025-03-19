NBA扣籃王之子有望打中華男籃　籃協：積極聯繫並了解法規中

▲NBA灌籃王萊德之子（中）擁有台灣血統，未來有望披中華隊戰袍。（圖／翻攝自Facebook／Eddie Tsai）

記者杜奕君／台北報導

前NBA扣籃大賽冠軍，退役知名砍將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）傳出因為母親凡妮莎（Vanessa Rider）擁有一半的中華民國血統，因此有意在未來代表中華男籃出賽。對此，中華籃協副秘書長張承中表示，「目前正在很積極聯繫中，但是要先確定小萊德的母親有沒有我們的護照與身分證，會有一個程序要走，了解法規才能促成此事。」

現年僅15歲的小萊德，近日傳出有意願在未來代表中華男籃出賽，由於他的母親是美、台混血身份，因此消息曝光後，也引發球迷高度關注討論。

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對此，中華籃協副秘書長張承中表示，「電話還沒打，但一定會很積極的小萊德取得聯繫，他的情況可以要看他跟他父母的身分，再看下一步怎麼做。」

張承中表示，「最關鍵的就是身分問題，他的父母如果沒有我們的身分證跟護照，變成外國人要取得身分證跟護照，必須先研究法規問題還有現在身分，如果他們有意願，籃協一定會促成並幫忙，對此事當然是樂觀其成。」

「所以現在的第一步，就是先了解小萊德跟他媽媽的身分，母親到底有沒有中華民國身分證跟護照，會有一個程序，變成媽媽要先拿相關證件，小萊德再去拿，我們一定去聯絡，但請大家先不要他們太多壓力，協會一定會先了解法規再去促成。」張承中如此說道。

▲籃協副秘書長張承中親自回應小萊德可能打中華男籃議題。（圖／記者杜奕君攝）