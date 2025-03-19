運動雲

>

「激動派」胡瓏貿自稱像神經病　被羅斯得22分喊不滿意

▲中華男籃阿巴西、陳盈駿、胡瓏貿、盧峻翔、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲中華男籃胡瓏貿此戰力抗關島表現優異。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃19日在北市大天母體育館展開3328位球迷加油助威下，於2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽旗開得勝，40分之差痛宰對手關島，距離晉級亞洲盃男籃正賽僅差最後1勝。此次重新回歸中華隊的「龍貓」胡瓏貿，此戰貢獻12分、2籃板、2助攻、1抄截，賽後他表示，「了解我的人都知道，我只要上場就非常激動，像個神經病的球員，但此戰被關島羅斯拿了22分，我認為還有更多功課要做。」

在「3搶2」外卡賽面對關島、泰國，身為地主的中華男籃今日旗開得勝，以40分之差痛宰關島搶下開門紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰中華隊得分火力大爆發，全隊共有6人得分達雙位數，12人輪番上陣有10人得分開張，以阿巴西拿下23分最高。

上階段因傷缺席中華隊的台籃本土第一大前鋒胡瓏貿，今天先發上陣12分鐘就高效率貢獻12分、2籃板、2助攻、1抄截，比賽中當他進球時，也不斷霸氣鼓動主場觀眾情緒，讓全場嗨翻天。

胡瓏貿表示，「了解我的都知道，我是非常激動，像個神經病的球員，還好這場比賽我的表現沒有漏氣，關島實力和菲律賓還是有點差距，接下來持續針對泰國的比賽努力。」

談到此戰團隊表現，胡瓏貿則強調，「賽前有針對幾個對手得分點，還是被羅斯得了超過20分，明天還要做更多功課，最終目標就是拿下泰國這場比賽。」

至於此戰開賽擔任主防羅斯的盧峻翔，雖然在場上兩度被羅斯騙到三分線外出手犯規機會，但中華隊總教練圖齊表示，「羅斯是一位很棒的得分好手，我們希望從進攻端來消耗他的體能，這也會影響到他進攻端的表現，防守上則是盡可能限制他，但他防守到的人，就要盡可能攻擊，來消耗他的體力。」

▲中華男籃阿巴西、陳盈駿、胡瓏貿、盧峻翔、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲胡瓏貿此戰進球後多次鼓動全場球迷情緒。（圖／籃協提供）

關鍵字： 胡瓏貿中華隊中華男籃關島台籃羅斯盧峻翔圖齊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華男籃外卡賽超狂飆分秀　113比73主場痛宰關島

快訊／中華男籃外卡賽超狂飆分秀　113比73主場痛宰關島

快訊／阿巴西、高柏鎧攜手飆分　中華男籃半場16分領先關島

快訊／阿巴西、高柏鎧攜手飆分　中華男籃半場16分領先關島

NBA扣籃王之子有望打中華男籃　籃協：積極聯繫並了解法規中

NBA扣籃王之子有望打中華男籃　籃協：積極聯繫並了解法規中

快訊／賀丹、賀博為中華男籃打FIBA國際賽？　張承中：給兄弟空間

快訊／賀丹、賀博為中華男籃打FIBA國際賽？　張承中：給兄弟空間

柯瑞休兵勇士照贏　士官長巴特勒轟24分10助攻撂倒公鹿

柯瑞休兵勇士照贏　士官長巴特勒轟24分10助攻撂倒公鹿

中華男籃大利多！　決戰關島對手兩大主力未來台

中華男籃大利多！　決戰關島對手兩大主力未來台

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

陳盈駿盛讚高錦瑋　直言「有私心」對他期待很高

陳盈駿盛讚高錦瑋　直言「有私心」對他期待很高

「和平館專武」首度前進天母！　馬建豪讚籃框很好投

「和平館專武」首度前進天母！　馬建豪讚籃框很好投

新北警騎車鳴笛值勤　遭鬼切女騎士擊落！

熱門新聞

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷開轟後遭敬遠引噓聲：這也要躲？

2「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

3詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

4賀丹賀博回歸中華男籃 3度參戰瓊斯盃

5劉錚領銜　中華男籃對決關島12人出爐

最新新聞

1樂天痛擊台鋼12比3豪取二連勝

2胡瓏貿自稱神經病　被羅斯得22分不滿

3美好開端！大谷翔平開轟：有點微妙

4道奇開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木

5新秀曾聖安帶頭反攻助龍3比1勝兄弟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366