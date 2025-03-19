「激動派」胡瓏貿自稱像神經病　被羅斯得22分喊不滿意

▲中華男籃胡瓏貿此戰力抗關島表現優異。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃19日在北市大天母體育館展開3328位球迷加油助威下，於2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽旗開得勝，40分之差痛宰對手關島，距離晉級亞洲盃男籃正賽僅差最後1勝。此次重新回歸中華隊的「龍貓」胡瓏貿，此戰貢獻12分、2籃板、2助攻、1抄截，賽後他表示，「了解我的人都知道，我只要上場就非常激動，像個神經病的球員，但此戰被關島羅斯拿了22分，我認為還有更多功課要做。」

在「3搶2」外卡賽面對關島、泰國，身為地主的中華男籃今日旗開得勝，以40分之差痛宰關島搶下開門紅。

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此戰中華隊得分火力大爆發，全隊共有6人得分達雙位數，12人輪番上陣有10人得分開張，以阿巴西拿下23分最高。

上階段因傷缺席中華隊的台籃本土第一大前鋒胡瓏貿，今天先發上陣12分鐘就高效率貢獻12分、2籃板、2助攻、1抄截，比賽中當他進球時，也不斷霸氣鼓動主場觀眾情緒，讓全場嗨翻天。

胡瓏貿表示，「了解我的都知道，我是非常激動，像個神經病的球員，還好這場比賽我的表現沒有漏氣，關島實力和菲律賓還是有點差距，接下來持續針對泰國的比賽努力。」

談到此戰團隊表現，胡瓏貿則強調，「賽前有針對幾個對手得分點，還是被羅斯得了超過20分，明天還要做更多功課，最終目標就是拿下泰國這場比賽。」

至於此戰開賽擔任主防羅斯的盧峻翔，雖然在場上兩度被羅斯騙到三分線外出手犯規機會，但中華隊總教練圖齊表示，「羅斯是一位很棒的得分好手，我們希望從進攻端來消耗他的體能，這也會影響到他進攻端的表現，防守上則是盡可能限制他，但他防守到的人，就要盡可能攻擊，來消耗他的體力。」

▲胡瓏貿此戰進球後多次鼓動全場球迷情緒。（圖／籃協提供）