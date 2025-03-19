快訊／中華男籃外卡賽超狂飆分秀　113比73主場痛宰關島

▲中華男籃外卡賽首戰表現出色，以40分大勝關島。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃爭取亞洲盃正賽關鍵晉級資格，19日晚間在北市大天母體育館展開2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽，今日首戰中華隊交手關島男籃，開賽中華隊火力全開，上半場就有8人得分開張，第3節打完已經手握39分大幅領先，末節更是領先超過40分，最終就以113比73贏球，搶下外卡賽首勝。

關島此次僅有11名球員來台參賽，且先發主力陣容少了蓋洛威（Jonathan Galloway）以及日裔射手西蒙（Takumi Simon），整體戰力可說削弱不少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽中華男籃排出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、胡瓏貿以及高柏鎧先發上陣，上半場高柏鎧、阿巴西都攻下12分，加上盧峻翔也有8分進帳，上半場中華隊就有8人得分開張，加上關島內線大將歸化球員威斯利（Tai Wesley）第2節就腳傷退場，半場打完中華男籃便以54比38取得領先。

▲中華男籃阿巴西此戰砍下全場最高23分。（圖／籃協提供）

下半場中華隊開始發揮速度優勢，加上盧峻翔、林庭謙連續底角三分球命中，中華隊在第3節一波12比0攻勢轟炸，隨後陳盈駿、胡瓏貿連續建功，中華隊此節剩下3分4秒時，已經拉開82比50大幅超前，隨後中華隊持續狂轟猛炸，3節打完拉開多達91比52領先。

末節中華隊「黑豹」阿巴西持續火燙手感，讓領先來到42分之多，此時中華隊12人輪番上陣，幾名先發主力大將已經提前退場下，中華隊替補群表現依舊出色，周桂羽也展現全能身手，最終中華隊就以113比73贏球，漂亮拿下此次外卡賽首勝。

此戰中華隊以阿巴西拿下全場最高23分，高柏鎧15分、13籃板，馬建豪15分、7籃板，盧峻翔13分、胡瓏貿12分進帳。至於關島方面，則以雲豹洋將羅斯的22分、7籃板最高。

▲高柏鎧捍衛禁區有功，成為中華隊最大屏障。（圖／籃協提供）