鄧愷威更具成本效益！太空人「財務限制下」補強投手深度

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在財務空間受限的情況下，太空人今（30）日傳出與舊金山巨人完成交易，換回台灣右投鄧愷威，在距離豪華稅門檻所剩不多的操作彈性下，太空人並未選擇迎回「老友」韋蘭德（Justin Verlander），而是押注仍具發展空間、合約負擔較低的鄧愷威，以因應新球季的投手深度不足。

根據《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）消息指出，太空人以捕手新秀維拉瑞爾（Jancel Villareal）作為交換籌碼，換回鄧愷威。此舉被視為球團因應新球季先發輪值人手吃緊的策略性調整。

2025賽季後遺症　先發戰力拉警報

太空人投手戰力告急，關鍵在於2025賽季留下的傷病陰影，包括布蘭科（Ronel Blanco）、韋斯內斯基（Hayden Wesneski）、沃爾特（Brandon Walter）在內，共有3名先發投手接受Tommy John手術，預計將缺席2026年大半球季，使球團急需補充可用戰力。

鄧愷威成潛力選項

現年27歲的鄧愷威，在大聯盟經驗尚屬有限，2025年僅先發出賽7場，防禦率6.37，但其三振能力引起球團關注，面對打者的三振率超過28%。太空人看重的，正是他在巨人小聯盟體系中展現的壓制力與破壞打者節奏的能力。

▲▼ 韋蘭德（Justin Verlander）退場前飆火球K掉對手後激動吶喊。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人舊將韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

為何未選擇韋蘭德回鍋？

外界持續關注太空人是否迎回老將韋蘭德，但現實層面的財務限制成為關鍵因素。根據美媒《Monterey Herald》報導，老闆克雷恩（Jim Crane）已為團隊設定預算上限，目前距離豪華稅門檻僅剩不到1,000萬美元的操作空間，使高薪合約難以成行。

相較之下，仍處於預仲裁階段、且保有2次小聯盟選項的鄧愷威，無疑是更具成本效益的選擇。

務實操作下的風險與盤算

被送往巨人的維拉瑞爾年僅21歲，雖在1A展現潛力，但尚未升上2A層級，仍屬養成階段，太空人選擇以他作為交易籌碼，反映球團在當下戰力需求與長期財務穩定間的權衡。

﻿

