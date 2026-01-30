「禁止啦啦隊赴台」引熱議　韓職球團出面澄清：並非事實

▲KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」。（圖／亞洲職棒交流賽）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣媒體近日傳出「韓國職棒部分球團將禁止韓籍啦啦隊同時在台灣從事應援活動」的消息，引發台韓兩地熱議。不過，多名韓職球團相關人士指出，相關內容並非事實，強調聯盟與球團「既無立場，也無權限」限制啦啦隊的海外發展，相關報導已屬過度解讀。

先前某台灣媒體曾獨家指出，KBO所屬4支球團於2025年底召開會議，並有「禁止啦啦隊同時在韓國與台灣應援」的共識，且點名由韓華鷹主導，三星獅、樂天巨人與KT巫師跟進，其中樂天與KT態度尤其強硬。

對此韓職球團人士回應指出，該說法「與實際情況完全不符」，多名球團相關人士直言，啦啦隊並非球團正式員工，聯盟或球團無法、也不可能介入其個人合約或海外活動安排。

事實上，多數韓職球團與啦啦隊並非直接簽約，而是透過經紀公司或應援專業公司以外包方式合作，啦啦隊的工作內容、演出地點與行程安排，主要由經紀公司與個人協商決定，並非球團可單方面規範。

韓國相關合作單位也透露，從未接獲聯盟或球團討論「韓國、台灣兼職禁止」一事，甚至是在看到台灣媒體報導後，才反向向球團確認「是否真有此事」。