WBC大谷翔平「前後棒」誰最適合？　日本隊名單最後1人牽動全局

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

力拚世界棒球經典賽（WBC）連霸的日本隊，30人正式名單中已有29人確定，《Daily Sports》評論家內田順三指出，這支日本隊已集結「足以稱為史上最強的強力打線」，而關鍵焦點，則落在大谷翔平前後打序的配置，以及最後1名成員的取捨。

近年日本選手在大聯盟逐漸站穩一線地位，內田表示，若沒有能與對手力量抗衡的成員，要得分其實並不容易，「這次的陣容，是以大谷為中心，用力量正面對決的成員組合。」

至於尚未確定的最後1名名額，內田認為，波士頓紅襪外野手吉田正尚是最具說服力的人選，「或許還有某些調整上的因素，但吉田是否入選，勢必會影響整體打序與先發打線的安排。」

內田直言，大谷將毫無疑問成為打線核心，而真正的關鍵，在於「大谷之後要放誰」，他指出，對手勢必會像去年世界大賽一樣選擇避開與大谷正面對決，因此後段打者的串聯能力格外重要，「在這一點上，三振率低、有人在壘時具備送回分數能力的吉田，會是非常合適的人選。若吉田未能入選，鈴木誠也的可能性也相當高。」

談到大谷的打序定位，內田認為仍有多種可能性，包含比照道奇隊的第1棒，或安排在第2棒、第3棒，「若安排在第1棒，只要在首局就敲出強勁一擊，球隊氣勢立刻拉升，對手也會感受到巨大威脅。大谷前面的打者同樣重要，像是與吉田同樣三振少的近藤健介，或是安排小園海斗擔任第9棒游擊手，也是不錯的選擇。」

內田推估，打線核心將以大聯盟組的大谷、鈴木、若入選則包括吉田，再加上村上宗隆、岡本和真為主軸，接著再思考如何搭配近藤健介、牧秀悟、佐藤輝明等人，讓攻擊層次更加立體。

至於中外野人選，內田指出鈴木誠也具備經驗，能夠勝任；若吉田最終落選，從守備角度考量，周東佑京擔任中外野也是選項之一，屆時，中日的岡林勇希、日本火腿的五十幡亮汰，以及阪神的近本光司，也都可能成為最後1席的競逐者。

最後，內田也談到總教練井端弘和的用兵思維，他認為，井端本身是以「綠葉型球員」出身，更能理解角色球員的重要性，對於關鍵時刻的守備配置、搶下1分的戰術運用，勢必早已有所模擬，「各國都全力以赴的重大賽事，日本隊究竟會展現出怎樣的戰鬥方式，令人相當期待。」

