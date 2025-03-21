HBL冠軍賽史上首次售票結果曝光　賣4876張、銷售金額破106萬元

▲HBL高中籃球聯賽首度於小巨蛋售票，正式票房及銷售額出爐。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽，日前總決賽在台北小巨蛋正式落幕。此次高中體總破天荒首度在冠軍賽場次進行售票，最終銷售狀況也於21日正式公佈。根據高中體總提供資料，冠軍賽門票共賣出4876張，售出率98.88％，銷售金額為新台幣106萬2750元，扣除相關場地、售票系統及手續費抽成，實際售票金額為82萬4692元。

根據高中體總公布之數據，此次冠軍賽門票總共售出4876張(銷售座位總數4933位)，售出率 98.88%，銷售金額為106萬2750元。

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扣除租用場地臺北小巨蛋之抽成「總銷售金額之10%」計10萬6275元， 售票系統抽成「總銷售金額之5%」計4萬9313元及取票手續費計8萬2470元(總取票筆數為2749筆/每筆30元)，實際售票所得為82萬4692元。

均分後每支球隊將頒發20萬6173元整。高中體總亦將提供銷售金額統計報表請會計師事務所及法律顧問確認後，公告於高中體總官方網站，並正式行文至冠軍賽參賽4所學校，完成撥款手續。

高中體總表示，本學年度首度試辦售票，除希望藉由售票的機制，使票券更有效運用，同時將銷售所得 回饋基層球隊，實質幫助學生運動發展，高中體總也藉由首次的經驗，持續研議精進 HBL 總 決賽門票的索票/售票方式，為學生運動聯賽正向發展努力。

▲此次HBL冠軍賽門票共賣出4876張。（圖／高中體總提供）