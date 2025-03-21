快訊／亞洲盃我們來了！　中華男籃狂勝「62分」取得晉級門票

▲中華男籃此戰大勝泰國62分，以馬建豪砍下20分最高。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

「亞洲盃」我們來了！中華男籃21日晚間在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽對上泰國之役，再度打出強勢攻擊表現，馬建豪第2節個人投進4顆三分球幫助球隊拉開領先，末節中華隊更是全員出擊，全隊投進19顆三分彈，12人都有得分紀錄，最終122比60大勝泰國，順利2連勝取得亞洲盃晉級門票。

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▲中華男籃阿巴西此戰也有14分進帳。（圖／中華籃協提供）

中華男籃今晚再度於北市大天母體育館銜命出擊交手泰國，中華隊此戰只要贏球，或是不輸超過72分，就能順利取得本屆亞洲盃男籃賽晉級資格。

此戰開賽中華隊就靠胡瓏貿、高柏鎧以及盧峻翔攜手搶分，第2節馬建豪更是個人獨砍4記三分球半場以59比30大幅領先泰國。

▲高柏鎧此戰又有12分、15籃板的強勢表現。（圖／中華籃協提供）

下半場開打後，中華隊持續擴大領先來到38分之多，總教練圖齊也大幅走馬換將，中華隊阿巴西底線三分球命中，加上劉錚壓哨打板中距離得手，中華隊3節打完拉開91比43領先。

末節中華隊持續擴大領先，馬建豪再度連續飆進兩記不講理三分球，終場前4分38秒全隊唯一得分尚未開張的陳冠全，也在弧頂連續飆進三分彈，終場前1分40秒，周桂羽也在底線三分破網，讓領先來到61分，全場球迷更是嗨翻天，最終中華隊就以122比60大勝贏球，挺進本屆亞洲盃正賽。

▲胡瓏貿開賽連續命中，幫助中華隊開啟領先優勢。（圖／中華籃協提供）