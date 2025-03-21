瑞博盃網球錦標賽　前台維斯盃名將之子蔡秉寰男單封王

▲瑞博企業董事長邱錫賢(中)親自頒獎給16歲組季軍楊庭禾(右)和18歲組季軍周曉風。（圖／海碩整合行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

瑞博盃全國青少年A級網球錦標賽今日在臺北市網球中心落幕，14歲男單和16歲女單冠軍誕生。14歲男單冠軍戰成為「世少國手」的對決，前台維斯國手蔡佳諺的兒子蔡秉寰以直落二擊敗曾彥嘉，首次奪得瑞博盃14歲男子冠軍，展現「虎父無犬子」的風采。瑞博企業董事長暨中華民國網球協會副理事長邱錫賢親臨現場頒獎，並表示希望藉由企業力量支持臺灣網壇。

邱錫賢表示，今年是瑞博企業成立三十周年，作為彰化北斗人，他自小接觸軟網，之後在北醫期間改打硬網，多次奪下大專盃乙組團體冠軍。這些體能和意志力的磨練對其職場生涯有很大幫助。邱錫賢說：「做業務需要良好體能，過去打團體賽的經驗讓我更容易融入團隊，對職場起步幫助很大。」

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瑞博企業主要從事醫療檢測代理，現已在北中南設有公司，員工超過40人。邱錫賢回憶創業初期，公司資金僅200萬，辦公室只有17坪，但靠著運動中學到的刻苦精神，成功度過草創時期，最終獲得荷蘭公司的代理權。邱錫賢透露，與荷蘭公司的合作始於一起打保齡球，這讓他們成為了朋友，許多談不攏的事也因此迎刃而解。

▲前國手蔡佳諺兒子蔡秉寰直落二封王。（圖／海碩整合行銷提供）

邱錫賢在公司穩定後，十分重視員工的工作環境，提供羽球和游泳等運動設施。邱錫賢表示，公司成立三十年來，他加大對臺灣體壇的回饋，連續五年贊助瑞博盃全國青少年網球錦標賽，並贊助軟網年終團體總決賽中的「瑞博企業」隊。邱錫賢指出，臺灣選手普遍不懂回饋贊助商，呼籲選手在比賽後與贊助商保持聯絡，形成良性互動。

在今天的14歲男單決賽中，蔡秉寰在首盤以6比2拿下，第二盤氣勢大漲，連續破發後以6比0奪冠。蔡秉寰的父親蔡佳諺對兒子的表現感到滿意，認為他在比賽中執行了賽前策略，表現專注。蔡佳諺表示，雖然蔡秉寰的哥哥蔡鎧丞身材更優，但蔡秉寰更具老爸的拚勁，打法全面且身材柔軟協調。

蔡佳諺目前擔任世少代表隊教練，曾帶領詹詠然、吳東霖等職業好手，目標是帶領隊伍在亞太資格賽中進入前四，爭取世界組參賽資格。

▲同樣是世少國手曾彥嘉屈居14歲男單亞軍。（圖／海碩整合行銷提供）