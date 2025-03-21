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高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

▲雲豹羅斯、高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹羅斯才剛剛幫助關島男籃在台灣打完亞洲盃外卡賽，但球隊卻宣布與他解約。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

昨日幫助關島男籃以89比81擊敗泰國，拿下此次由台灣主辦的2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽小組賽首勝，且連續兩戰表現優異的羅斯（Earnest Ross），有極高機率幫助關島寫下隊史首度闖進亞洲盃男籃會內賽壯舉。不過羅斯21日卻先傳出「失業」消息，TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹宣布與他達成離隊共識，羅斯在國際賽打出佳績，但最終卻得再找新工作。

身為關島男籃得分之鑰的羅斯，此次在亞洲盃「外卡賽」再度披上國家隊戰袍出擊，由於此次賽事在台灣舉辦，關島也和中華隊分在同組，因此前天關島交手中華男籃之戰，羅斯也和雲豹隊友高錦瑋場上過招，讓他直言從隊友變成對手的感覺很有趣。

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在對上中華隊之戰，羅斯攻下全隊最高22分外帶7籃板，可惜球隊最終以40分之差敗給中華隊。

不過昨日對上泰國關鍵一役，羅斯表現依舊夠水準，全場繳出19分、9籃板、6助攻，也成功幫助關島以8分之差擊敗泰國，搶下重要一勝，只要今天中華隊擊敗泰國，關島就將完成隊史首度晉級亞洲盃正賽壯舉。

只可惜羅斯的好表現，並未讓他獲得續留母隊雲豹機會，雲豹球團稍早宣布，已經和羅斯達成離隊共識，本季他在TPBL職籃為雲豹出賽5戰，平均繳出10.2分、6籃板、2.6助攻，球隊在這5場比賽僅拿1勝4敗。

▲雲豹今日正式宣布釋出羅斯。（圖／雲豹提供）

▲雲豹今日正式宣布釋出羅斯。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 羅斯雲豹關島男籃中華男籃高錦瑋林信寬中華隊台籃TPBL

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