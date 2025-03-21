富邦勇士成軍10年超狂聯名　「菲董」合作商品曝光

▲富邦勇士成軍10年超狂聯名，「菲董」服飾品牌合作商品曝光。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃冠軍3連霸勁旅台北富邦勇士，邁向成軍10週年。為此特別規劃一連串的品牌合作計畫，首波獻上與流行指標菲董（Pharrell Williams）與Nigo所共同創立的全球 知名服裝品牌Billionaire Boys Club展開合作。

本次合作是以Billionaire Boys Club視野之中的臺北富邦勇士作為設計藍本，透過潮流的角度而 設計出聯名系列；運用 Billionaire Boys Club經典元素為發想，結合富邦勇士運動休閒風格，刻畫出視覺強烈的聯乘作品。

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接續聯名系列之後，緊接推出「台北富邦勇士10週年」首波限定商品。選以Billionaire Boys Club品牌標誌性Logo，融合 Taipei Fubon Braves品牌視覺，打造BILLIONAIRE BRAVES(億萬勇士) 全新識別，加以展現「勇敢面對」「勇不放棄」「永不止息」的BE BRAVES球隊精神。背後圖樣以10顆連星呼應10週年主題，搭載限定標籤，值得所有億萬勇士完美收藏。