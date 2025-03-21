運動雲

>

二寶爸還兼海神隊長　余純安球場、家庭找到平衡

▲海神隊長余純安身兼二寶爸，在家庭、球場之間努力找平衡。（圖／海神提供）

▲海神隊長余純安身兼二寶爸，在家庭、球場之間努力找平衡。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神隊長同時也是二寶爸的余純安，在家中是兒子的大玩伴、女兒的頭號粉絲，養兒育女的過程中練就他的好脾氣跟無比耐心。球場上，余純安除了自我要求降體脂，防守起家的他則依循教頭費雪體系重點，勉勵隊友客場連戰繼續拿出防守積極度，全力衝刺。

「自從兒子出生後，我一直希望能有個女兒。很感謝老婆跟老天爺願意成全我。」余純安說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

余純安的老婆過去也是籃球好手，畢業後改執教鞭，但在兒女出生後，夫妻倆的重心在籃球之外多了蹦跳調皮的雙寶，生活型態難免隨之調整．嘗試在訓練、家庭與休息間找到平衡。過去余純安有睡午覺的習慣，現在抽不出空檔，好在有爸媽不時能提供支援，讓他十分感激。

「堅持比放棄更簡單。籃球與家人都是我摯愛，而且希望能好好守護的。堅持下去對我來說是使命也是責任。」余純安說。

夫妻倆一位是職業球員、一位是學校教練，假日甚至平日都得南征北討，輪流「一打二」是常有的事。談到最有印象的「一打二」，余純安笑說女兒有個魔咒，「只要老婆出差就會生病，腸病毒、發燒，屢試不爽，照顧小孩之餘也要慎防被傳染，避免影響表現甚至波及隊友，是壓力最大的部分。」

總教練費雪首重防守，而體能就是基石，開季前操體能，余純安體脂率就降了4％來到11%。此外他提到，費雪教練擺球員上去，就是給予百分百信任，在替補輪替也有更大的容錯率，球員的信心也會隨之提升。

前役對攻城獅攻守兩端展現高效率，余純安認為防守才是對球隊最重要的附加價值，22日將作客福爾摩沙夢想家，余純安說，「教練要求最多就是防守壓迫性跟積極性，上場第一件要做的就是防守，把教練賦予我們的責任做好。」

▲海神隊長余純安身兼二寶爸，在家庭、球場之間努力找平衡。（圖／海神提供）

▲余純安在場上向來是拚命三郎。（圖／海神提供）
 

關鍵字： 余純安海神TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

瑞博盃網球錦標賽　前台維斯盃名將之子蔡秉寰男單封王

瑞博盃網球錦標賽　前台維斯盃名將之子蔡秉寰男單封王

盧峻翔明日對決林志傑　領航猿例行賽封王魔術數字「M1」

盧峻翔明日對決林志傑　領航猿例行賽封王魔術數字「M1」

高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

富邦勇士成軍10年超狂聯名　「菲董」合作商品曝光

富邦勇士成軍10年超狂聯名　「菲董」合作商品曝光

中華男籃不輸超過72分就晉級　今晚拚2連勝挺進亞洲盃

中華男籃不輸超過72分就晉級　今晚拚2連勝挺進亞洲盃

HBL冠軍賽史上首次售票結果曝光　賣4876張、銷售金額破106萬元

HBL冠軍賽史上首次售票結果曝光　賣4876張、銷售金額破106萬元

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

「激動派」胡瓏貿自稱像神經病　被羅斯得22分喊不滿意

「激動派」胡瓏貿自稱像神經病　被羅斯得22分喊不滿意

快訊／中華男籃外卡賽超狂飆分秀　113比73主場痛宰關島

快訊／中華男籃外卡賽超狂飆分秀　113比73主場痛宰關島

快訊／阿巴西、高柏鎧攜手飆分　中華男籃半場16分領先關島

快訊／阿巴西、高柏鎧攜手飆分　中華男籃半場16分領先關島

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

熱門新聞

史上首位2億男！　統一獅10年大約綁定陳傑憲

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

NBA又打起來！溜馬1周2度引爆衝突　籃網主帥也遭殃跌入觀眾席

日本轉播技術驚艷！還原大谷翔平全壘打震撼美國球迷

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

柯瑞重摔「骨盆挫傷」緊急照MRI　勇士主帥：他本來還想打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

2周思齊助陣！GOATBRO 山羊兄弟成軍

3NBA又打起來！籃網主帥也遭殃

4日本技術驚艷！還原大谷開轟震撼球迷

5詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休

最新新聞

1客隊初踏洲際　陳子豪：兄弟迷打招呼

2海神隊長余純安　球場家庭找平衡

3陳傑憲再破紀錄　陳子豪：我以為3、4億

4陳傑憲刷合約紀錄　江坤宇不意外

5瑞博盃網球錦標賽　蔡秉寰男單封王

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366