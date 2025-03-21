二寶爸還兼海神隊長　余純安球場、家庭找到平衡

▲海神隊長余純安身兼二寶爸，在家庭、球場之間努力找平衡。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神隊長同時也是二寶爸的余純安，在家中是兒子的大玩伴、女兒的頭號粉絲，養兒育女的過程中練就他的好脾氣跟無比耐心。球場上，余純安除了自我要求降體脂，防守起家的他則依循教頭費雪體系重點，勉勵隊友客場連戰繼續拿出防守積極度，全力衝刺。

「自從兒子出生後，我一直希望能有個女兒。很感謝老婆跟老天爺願意成全我。」余純安說。

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余純安的老婆過去也是籃球好手，畢業後改執教鞭，但在兒女出生後，夫妻倆的重心在籃球之外多了蹦跳調皮的雙寶，生活型態難免隨之調整．嘗試在訓練、家庭與休息間找到平衡。過去余純安有睡午覺的習慣，現在抽不出空檔，好在有爸媽不時能提供支援，讓他十分感激。

「堅持比放棄更簡單。籃球與家人都是我摯愛，而且希望能好好守護的。堅持下去對我來說是使命也是責任。」余純安說。

夫妻倆一位是職業球員、一位是學校教練，假日甚至平日都得南征北討，輪流「一打二」是常有的事。談到最有印象的「一打二」，余純安笑說女兒有個魔咒，「只要老婆出差就會生病，腸病毒、發燒，屢試不爽，照顧小孩之餘也要慎防被傳染，避免影響表現甚至波及隊友，是壓力最大的部分。」

總教練費雪首重防守，而體能就是基石，開季前操體能，余純安體脂率就降了4％來到11%。此外他提到，費雪教練擺球員上去，就是給予百分百信任，在替補輪替也有更大的容錯率，球員的信心也會隨之提升。

前役對攻城獅攻守兩端展現高效率，余純安認為防守才是對球隊最重要的附加價值，22日將作客福爾摩沙夢想家，余純安說，「教練要求最多就是防守壓迫性跟積極性，上場第一件要做的就是防守，把教練賦予我們的責任做好。」

▲余純安在場上向來是拚命三郎。（圖／海神提供）

