快訊／馬建豪領軍下起「三分雨」　中華男籃半場29分壓制泰國

▲中華男籃上半場再度火力爆發，以29分領先泰國。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃21日再度於北市大天母體育館出擊，在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽最終戰交手泰國，開賽中華隊就靠高柏鎧、胡瓏貿以及阿巴西衝鋒陷陣，加上馬建豪第2節個人砍進4顆三分球，上半場轟下12分，幫助中華隊以59比30在上半場強勢領先。

由於首戰中華隊以40分之差痛宰關島，加上昨日關島以8分擊敗泰國，因此中華隊此戰只要贏球，甚至不輸「超過72分」，就能順利晉級取得本屆亞洲盃男籃正賽門票。

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中華隊今日先發5人與前役對上關島相同，陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、胡瓏貿加上高柏鎧。開賽中華隊就由胡瓏貿三分球加上強勢切入連拿5分，隨後林庭謙也同樣強打連拿5分，中華隊開局打出10比2猛攻，隨後高柏鎧禁區重扣、盧峻翔也飆速切入搶分，逼使泰國喊出暫停。

隨後中華隊靠著阿巴西、盧峻翔接連搶分，拉開24比9領先，阿巴西隨後又補上三分冷箭，又在此節終了前1.7秒兩罰俱中，首節打完中華隊以29比12領先。

次節開打後，「台灣飛人」劉錚先是三分球破網，隨後馬建豪又是連續3顆三分球命中，讓球隊取得43比18領先。但泰國男籃也靠主力後衛利許（Frederick Lish）精彩單打三分球回應。此時「台灣隊長」陳盈駿攻守都有強勢表現，加上馬建豪再度三分球命中，中華隊一波猛攻，半場以59比30大幅領先。