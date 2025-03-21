全場高喊「澎澎投啊！」　陳冠全三分球連發謝球迷支持

▲陳冠全對上泰國連續飆進三分彈，讓全場球迷嗨翻天。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃21日在主場打出漂亮一役，以122比60大勝泰國，在2025年FIBA亞洲盃附加賽強勢取得2連勝，順利取得本屆亞洲盃正賽門票。此戰替補貢獻6分、3籃板、2助攻的「澎澎」陳冠全，比賽尾聲一度成為全隊唯一得分未開張球員情況下，連續飆進兩記三分球，讓全場嗨翻天。賽後陳冠全笑說，「謝謝大家這麼支持我，一起把中華隊送進亞洲盃，我也願意繼續代表中華隊奮戰。」

在全場投進19顆三分球轟炸下，中華男籃最終以62分之差痛宰泰國，成功拿下附加賽2連勝，也確定取得8月亞洲盃正賽晉級資格。

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前一戰對上關島未能得分，此戰又是全隊最後得分才開張的陳冠全，在比賽尾聲得分仍掛零情況下，全場3594人齊聲高喊「澎澎投啊！」而他也不負眾望連續飆進兩記三分彈，讓全場球迷嗨翻天。

賽後陳冠全表示，「很開心中華隊再進入亞洲盃，上次被絕殺我也在，很開心能夠回到亞洲盃。我沒有打東超，今天才打17分鐘，因此明天我會打。」

談到被全場球迷高喊「出手」，陳冠全笑說，「蠻開心的，謝謝大家這麼支持我，一起把中華隊送進亞洲盃，接下來只要有徵召，我也願意繼續為中華隊奮戰。」