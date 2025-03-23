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柯瑞摔傷骨盆缺陣　老鷹少主楊恩轟25分撂倒勇士

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士今天作客亞特蘭大挑戰老鷹，由於主將柯瑞（Stephen Curry）因前役摔傷骨盆缺席，球隊在場上進攻火力受到大幅影響。即便此戰末節一度看見反撲機會，但決勝期防守又出狀況，讓老鷹少主楊恩（Trae Young）轟下25分、10助攻，最終勇士以115比124不敵老鷹。

▲勇士巴特勒、老鷹楊恩。（圖／路透）

▲老鷹楊恩主場轟下25分、5籃板、10助攻撂倒來訪勇士。（圖／路透）

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柯瑞因傷無法參與此次客場之旅，勇士首節表現不佳，讓地主老鷹首節就轟下高達40分。上半場庫明加（Jonathan Kuminga）與巴特勒（Jimmy Butler III）分別貢獻16分與14分，但勇士仍以57比69落後。老鷹方面，奧康古（Onyeka Okongwu）在上半場拿下18分，幫助球隊保持領先。

進入第3節後，勇士依然無法找出有效突破老鷹防線的方法導致持續落後，末節，勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與內線中樞格林（Draymond Green）接連命中三分球，勇士逐漸縮小分差。

隨後勇士更靠穆迪（Moses Moody）關鍵時刻投進三分球，讓球隊一度僅剩個位數落後，但最終仍無法逆轉，無緣3連勝。

老鷹今天全隊命中率高達57%，楊恩（Trae Young）以25分、10助攻領軍，奧康古拿下22分與12籃板，替補的尼恩（Georges Niang）飆進6顆三分球，貢獻23分。勇士方面，巴特勒攻下25分和8助攻，穆迪則有20分進帳。

▲勇士巴特勒、老鷹楊恩。（圖／路透）

▲勇士巴特勒砍下全隊最高25分外帶8助攻。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞老鷹楊恩

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