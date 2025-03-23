運動雲

>

好慘！詹皇復出秀狂輸　公牛31分之差打爆湖人

記者杜奕君／綜合報導

西區豪門勁旅洛杉磯湖人在23日迎接天王球星詹姆斯（LeBron James）回歸，隨隊主場迎戰芝加哥公牛來訪，但風城大軍此戰火力兇猛7人得分上雙，懷特（Coby White）轟下36分，新秀布澤利斯（Matas Buzelis）也攻得生涯新高31分，最終公牛146比115大勝，至於詹姆斯復出首戰，則以17分、6籃板、4助攻、3抄截作收。

▲湖人詹姆斯，公牛懷特、布澤利斯。（圖／路透）

▲詹皇復出，湖人卻以慘敗收場。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

希望在主場止敗的湖人，今日迎戰公牛來訪，對於紫金大軍來說，此戰當家一哥詹姆斯復出，對於整體士氣絕對是大大加分。

詹皇在日前因為左腹股溝傷勢，連續缺陣7場後，今日對上公牛終於順利復出，另外受到左膝髕腱傷勢困擾，連續休兵12場的八村壘，此戰也在受到時間限制情況下歸隊復出。

此戰湖人上半場就由「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）大演個人秀，上半場他就投進7顆三分球進帳29分，但公牛團隊同樣火力大爆發，後衛懷特同樣火力轟炸，新秀前鋒布澤利斯同樣頻頻飆分，加上吉迪（Josh Giddey）全能身手發揮，公牛半場打完仍以65比62領先。

下半場公牛持續火力輸出，吉迪有效串聯全隊，全場繳出15分、10籃板、17助攻、8抄截，差點完成難得一見的「大四喜」數據，在他掌握團隊進攻節奏下，懷特此戰三分球8投6中，飆出36分、3籃板、2抄截。

公牛布澤利斯也寫下生涯代表作，上場不到30分鐘便猛轟31分，還包含一次底線精彩背後換手運球晃過唐西奇後，瀟灑單臂爆扣美技。公牛此戰共有8人得分在9分以上，火力相當兇猛。

至於主場慘敗的湖人方面，唐西奇三分球13投8中拿下34分、8籃板、6助攻，詹姆斯復出首戰則是16投7中，攻下17分、6籃板、4助攻、3抄截，里夫斯（Austin Reaves）25分、5助攻。

▲湖人詹姆斯，公牛懷特、布澤利斯。（圖／路透）

▲公牛懷特（右起）、布澤利斯此戰聯手攻下67分領軍痛宰湖人。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹皇詹姆斯LBJ公牛懷特吉迪布澤利斯LeBron James

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

要止敗找爐主巫師　唐斯轟31分11籃板率尼克主場狂勝

要止敗找爐主巫師　唐斯轟31分11籃板率尼克主場狂勝

台灣「左手重砲」瑞士賽衛冕夢碎　林俊易男單4強出局

台灣「左手重砲」瑞士賽衛冕夢碎　林俊易男單4強出局

柯瑞摔傷骨盆缺陣　老鷹少主楊恩轟25分撂倒勇士

柯瑞摔傷骨盆缺陣　老鷹少主楊恩轟25分撂倒勇士

劉錚看見中華男籃換血希望　喊話8月亞洲盃徵召就打

劉錚看見中華男籃換血希望　喊話8月亞洲盃徵召就打

全場高喊「澎澎投啊！」　陳冠全三分球連發謝球迷支持

全場高喊「澎澎投啊！」　陳冠全三分球連發謝球迷支持

快訊／亞洲盃我們來了！　中華男籃狂勝「62分」取得晉級門票

快訊／亞洲盃我們來了！　中華男籃狂勝「62分」取得晉級門票

快訊／馬建豪領軍下起「三分雨」　中華男籃半場29分壓制泰國

快訊／馬建豪領軍下起「三分雨」　中華男籃半場29分壓制泰國

二寶爸還兼海神隊長　余純安球場、家庭找到平衡

二寶爸還兼海神隊長　余純安球場、家庭找到平衡

瑞博盃網球錦標賽　前台維斯盃名將之子蔡秉寰男單封王

瑞博盃網球錦標賽　前台維斯盃名將之子蔡秉寰男單封王

盧峻翔明日對決林志傑　領航猿例行賽封王魔術數字「M1」

盧峻翔明日對決林志傑　領航猿例行賽封王魔術數字「M1」

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

熱門新聞

吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟終結者有備案人選

平野惠一賽前凝重　指出球員練習漏洞：還不是在場上耍帥的時候

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

快訊／TPBL職籃又爆揮拳衝突場面　夢想家王牌蔣淯安慘遭驅逐出場

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

開刀取出車禍鋼釘　李振昌好好睡覺：感恩可以投球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟有備案

2平野惠一點出練習漏洞　罕見說重話

3杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

4TPBL職籃又衝突　蔣淯安慘遭驅逐

5封印大鵬展翅　李吳永勤：留兄弟

最新新聞

1對富邦有感情　鑀龍前進多明尼加

2德保拉妙答計時新制　呂彥青點出挑戰

3脫隊開吊車　呂偉晟腰傷神奇復原

4TPBL職籃又衝突　蔣淯安慘遭驅逐

5驚艷曾聖安　克魯茲想起大聯盟強打

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366