好慘！詹皇復出秀狂輸　公牛31分之差打爆湖人

記者杜奕君／綜合報導

西區豪門勁旅洛杉磯湖人在23日迎接天王球星詹姆斯（LeBron James）回歸，隨隊主場迎戰芝加哥公牛來訪，但風城大軍此戰火力兇猛7人得分上雙，懷特（Coby White）轟下36分，新秀布澤利斯（Matas Buzelis）也攻得生涯新高31分，最終公牛146比115大勝，至於詹姆斯復出首戰，則以17分、6籃板、4助攻、3抄截作收。

▲詹皇復出，湖人卻以慘敗收場。（圖／路透）

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希望在主場止敗的湖人，今日迎戰公牛來訪，對於紫金大軍來說，此戰當家一哥詹姆斯復出，對於整體士氣絕對是大大加分。

詹皇在日前因為左腹股溝傷勢，連續缺陣7場後，今日對上公牛終於順利復出，另外受到左膝髕腱傷勢困擾，連續休兵12場的八村壘，此戰也在受到時間限制情況下歸隊復出。

此戰湖人上半場就由「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）大演個人秀，上半場他就投進7顆三分球進帳29分，但公牛團隊同樣火力大爆發，後衛懷特同樣火力轟炸，新秀前鋒布澤利斯同樣頻頻飆分，加上吉迪（Josh Giddey）全能身手發揮，公牛半場打完仍以65比62領先。

下半場公牛持續火力輸出，吉迪有效串聯全隊，全場繳出15分、10籃板、17助攻、8抄截，差點完成難得一見的「大四喜」數據，在他掌握團隊進攻節奏下，懷特此戰三分球8投6中，飆出36分、3籃板、2抄截。

公牛布澤利斯也寫下生涯代表作，上場不到30分鐘便猛轟31分，還包含一次底線精彩背後換手運球晃過唐西奇後，瀟灑單臂爆扣美技。公牛此戰共有8人得分在9分以上，火力相當兇猛。

至於主場慘敗的湖人方面，唐西奇三分球13投8中拿下34分、8籃板、6助攻，詹姆斯復出首戰則是16投7中，攻下17分、6籃板、4助攻、3抄截，里夫斯（Austin Reaves）25分、5助攻。

▲公牛懷特（右起）、布澤利斯此戰聯手攻下67分領軍痛宰湖人。（圖／路透）