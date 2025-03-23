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台灣「左手重砲」瑞士賽衛冕夢碎　林俊易男單4強出局

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲林俊易瑞士賽男單4強出局，無緣完成衛冕。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬BWF超級300系列的瑞士公開賽，台灣好手「左手重砲」林俊易在4強戰以21比23、16比21，直落二敗給中國好手翁泓陽，無緣晉級決賽確定衛冕失利。在林俊易遭淘汰後，包括混雙、男雙選手也全數出局，台灣選手在此次瑞士賽已經全數淘汰。

去年在瑞士賽強勢登頂封王的林俊易，本次瑞士賽以衛冕之姿參賽，此次也名列大會男單第7種子。前兩輪賽事，林俊易先後擊敗同樣來自台灣的戚又仁、蘇力揚，8強戰則撂倒泰國勁敵昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），順利挺進本屆4強。

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不過4強戰遭遇目前世界男單排名第17位的中國好手翁泓陽，林俊易在近兩次交手都敗下陣來情況下，開賽整體表現打來拉鋸，雖然首局林俊易一度以21比20取得局點機會，但隨後遭翁泓陽連拿3分，逆轉拿下首局。

第2局雙方戰況依舊呈現膠著，但林俊易依舊陷入苦戰，經歷55分鐘激鬥後，最終直落二輸球，吞下兩人交手近期3連敗，也確定瑞士賽衛冕連霸夢碎。

除了林俊易失利外，台灣好手李芳任、李芳至在男雙項目以17比21、24比26敗給印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）及馬辛（Daniel Marthin），混雙的劉廣珩、鄭宇倢也以21比23、20比22敗給中國組合朱一珺、張馳，也確定此次瑞士賽所有台灣選手都提前出局。

關鍵字： 林俊易左手重砲瑞士賽羽球

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