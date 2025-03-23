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要止敗找爐主巫師　唐斯轟31分11籃板率尼克主場狂勝

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於2連敗狀態，近9戰也狂輸6場的紐約尼克，23日在主場拿聯盟本季墊底爐主華盛頓巫師開刀，尼克在禁區主將「大貓」唐斯（Karl-Anthony Towns）轟下31分、11籃板，搭配布里吉斯（Mikal Bridges）27分、6籃板、4助攻、3抄截攜手領軍，尼克以122比103大勝，也賞給巫師4連敗。

▲尼克唐斯、巫師普爾。（圖／路透）

▲尼克唐斯轟下31分、11籃板，領軍撂倒巫師。（圖／路透）

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本季狀態低迷，賽前69戰僅拿15勝，排名全聯盟墊底的巫師，今日前進大蘋果踢館。身為地主的尼克此戰開賽便火力兇猛，上半場就在唐斯內線逞威，加上布里吉斯第2節獨拿20分，阿努諾比（OG Anunoby）也有外線火力放送，半場打完尼克就取得66比41的大幅領先。

下半場開打後，尼克在第3節中段，一度拉開多達29分領先，眼看就要輕鬆在主場止敗贏球。不過巫師此時奮起，球隊一哥普爾（Jordan Poole）強勢切入加上三分冷箭連發，另一名主力後衛史馬特（Marcus Smart）也接連外線破網，巫師一波25比10猛攻，3節打完將落後縮小至16分。

末節巫師持續兇猛追分，史馬特再度飆進三分球，巫師一度連拿12分，終場前9分14秒追到88比92。

此時尼克終於覺醒，一波9比0攻勢澆熄巫師反撲氣焰，最終尼克在唐斯轟下31分、11籃板、2抄截、1阻攻，加上布里吉斯27分、6籃板、4助攻、3抄截，另外阿努諾比也貢獻23分帶動下，最終19分之差擊敗巫師。

巫師輸球後，近期又苦吞一波4連敗，此戰普爾拿下全隊最高25分外帶3籃板、3助攻，史馬特17分、4籃板、3助攻、2抄截。

▲尼克唐斯、巫師普爾。（圖／路透）

▲巫師一哥普爾此戰拿下25分。（圖／路透）

關鍵字： NBA尼克唐斯巫師普爾Karl-Anthony TownsJordan Poole

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