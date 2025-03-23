貝奇、蔡宸綱衝突卻是他被趕出場　蔣淯安：下次鞋子會穿小一點

▲夢想家貝奇、攻城獅蔡宸綱爆發衝突，但卻是踏入場內的蔣淯安根據規則遭到驅逐出場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家主場迎戰新竹御嵿攻城獅，最終夢想家以110比105贏球收下3連勝。但此戰雙方打來相當激烈，末節一度出現貝奇夾手、蔡宸綱揮拳的火爆場面。但兩人衝突當下，身處夢想家板凳席的蔣淯安因為進入場內，依照FIBA規則遭到取消比賽資格。蔣淯安賽後表示，「為了避免衝突升溫，我可以理解，只能說下次我會記得鞋子要穿小一點的！」

夢想家今日主場迎戰攻城獅，雙方一路打來拉鋸，雙方末節激烈攻防下，夢想家貝奇與攻城獅蔡宸綱一度發生糾纏，貝奇出現夾手動作，蔡宸綱也已明顯揮拳動作回應，衝突當下雙方一觸即發，只是待在夢想家板凳區的蔣淯安，因為距離「事發現場」距離相當近，因此有進入場內狀況，裁判經過檢視後，宣布蔣淯安奪權出場。

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但當下衝突兩名當事人，都僅被吹違反運動精神犯規，甚至當下和蔡宸綱對峙的霍爾曼，也未受到任何吹判，也讓雙方肢體動作越來越大，隨後霍爾曼又是推了蔡宸綱，遭吹違反運動精神犯規，但卻連累攻城獅盧冠軒因為蔡宸綱倒地，導致腳踝明顯反折，緊急由擔架送醫的不幸狀況。

此次衝突事件唯一遭到驅逐出場的蔣淯安表示，「我當下確實踏進場內，可以理解聯盟為了避免衝突升溫，才將我驅逐出場，我只能說下次自己鞋子應該穿小一點的，避免又踏入場內。」

▲攻城獅射手盧冠軒無端遭到波及，緊急送醫傷勢看來不輕。（圖／TPBL提供）