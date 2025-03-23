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林書豪自爆找心理醫生　眼前目標只為開心打球

▲國王林書豪，雲豹圖霸、高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲林書豪透露尋求專業心理醫生建議，眼前只專注在開心打球。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

林書豪23日在TPBL職籃繳出本季個人代表作，全場狂轟賽季新高36分外帶7助攻、3抄截，單場投進7記三分球同樣是本季個人最佳表現。賽後林書豪自爆，「很多事情影響到我內心的情緒，我也尋求了心理醫生的專業幫助，現在的我目標就是『開心的打球』！」

日前再度遭遇大腿傷勢，林書豪本周2連戰重返先發火線，今日對上桃園台啤永豐雲豹之戰上演飆分秀，全場以5成命中率狂轟36分、7助攻、3抄截，三分球也有13投7中的火燙表現。

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賽後林書豪表示，「昨天那場比賽結束後，我想了一個晚上，單場我的防守大概漏掉15分，這可能是我近兩年來防守最不好的一場比賽，也感謝今天隊友願意相信我，才能有這樣的結果。」

林書豪更透露，「日前的受傷讓我成長很多，我也尋求了專業心理醫生的協助，現在的我更希望能夠單純的感受籃球、TPBL聯盟與球迷。」

林書豪解釋道，他已經尋求專業的心理醫生很多年，「就像球員會找體能教練、技術教練一樣，我很喜歡找專業的人幫助我，我希望身邊有更多很聰明的人，讓我持續成長，不管對或不對、公平與否，很多事情讓我影響到我內心的情緒，到最後仍是要回到自己的立場，怎麼影響到我自己，應該是我要能夠控制的，現在的我就是開心的打球。」

▲國王林書豪、雲豹圖霸。（圖／TPBL職籃提供）

▲林書豪此戰轟下本季個人新高36分與7顆三分球。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林書豪新北國王TPBL台籃

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