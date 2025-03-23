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快訊／林書豪飆本季新高36分　單場7顆三分球射垮雲豹

▲國王林書豪、雲豹圖霸。（圖／TPBL提供）

▲國王林書豪飆出TPBL職籃個人單場新高36分，領軍主場擊敗雲豹。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

近期2連勝並持續穩居聯盟例行賽龍頭的新北國王，23日主場迎戰近期苦吞3連敗的桃園台啤永豐雲豹，此戰雲豹「開箱」新洋將圖霸，上半場雲豹還靠著克羅馬、圖霸聯手，以7分之差緊咬國王不放，但下半場林書豪大演飆分秀，全場投進本季個人新高36分與7顆三分球，領軍國王以108比97贏球收下3連勝。

近期陷入3連敗低潮的雲豹，日前宣布找來具有NBA資歷的全能搖擺人圖霸加盟，加上兩名中華隊國手高錦瑋、林信寬回歸，希望今日能夠在龍頭國王主場拿下久違勝利。

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此戰開賽國王靠著曼尼高衝鋒陷陣，但雲豹也有當家砍將克羅馬單節拿下10分撐場，首節打完雲豹還以29比28小幅領先國王。

不過第2節國王一哥林書豪大爆發，單節獨拿12分進帳，也幫助國王逆勢超前，半場打完62比55取得領先。

第3節國王持續由沃許本、林書豪內外連線，將領先擴大至雙位數，進入末節林書豪持續火燙表現，三分球關鍵時刻屢屢澆熄雲豹反撲氣焰，在林書豪全場22投11中，飆出個人TPBL職籃新高36分與7顆三分球，外帶7助攻、3抄截超猛表現下，國王順利在主場擊敗雲豹收下3連勝，雲豹則是苦吞4連敗。

▲國王林書豪、雲豹圖霸。（圖／TPBL提供）

▲雲豹新洋將圖霸，首秀貢獻17分、4籃板、5助攻、2抄截。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 林書豪新北國王台籃桃園台啤永豐雲豹圖霸高錦瑋台籃TPBL

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