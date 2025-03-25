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球場沒冷氣！　夜王盧峻翔拚到全身抽筋「快撐不住」

▲盧峻翔率隊遠征馬來西亞打BCL資格賽，球場沒冷氣拚到賽後全身抽筋。（圖／合成讀取自盧峻翔IG、領航猿提供）

▲盧峻翔率隊遠征大馬打BCL資格賽，球場沒冷氣拚到賽後全身抽筋。（圖／合成讀取自盧峻翔IG、領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿24日在BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽首次登場，遠征馬來西亞吉隆坡交手亞森美蘭金群利金鹿，此戰「場地因素」成為領航猿作戰嚴峻考驗，除了沒有冷氣空調導致氣溫炎熱、場地反潮造成溼滑，加上雙方鏖戰至兩度延長，領航猿才驚險贏球。但陣中王牌球星「夜王」盧峻翔自曝，賽後累到「全身抽筋」，已經連話都說不出來。

領航猿繼日前在EASL東超聯賽勇奪亞軍殊榮後，近期又與新北國王共同在BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽登場，其中當家球星盧峻翔本季更是「4線作戰」接連參與PLG職籃、東超、中華隊國際賽，以及此次的BCL資格賽，對於身心及體能都是極大考驗。

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而昨日在BCL初登場，領航猿遠征馬來西亞又遇上嚴峻考驗，對手金鹿主場吉隆坡大馬籃總體育館「沒有冷氣」，只能仰賴天花板的巨型風扇充當空調，在幾近爆滿觀眾入場下，室內溫度相當悶熱。

加上昨日下午到傍晚，當地出現雨勢，更助長悶熱潮濕狀況，場內不斷出現球員滑倒，加上汗水導致明顯水痕，對於球員體能作戰形成嚴峻考驗，比賽中甚至可見暫停時，球團工作人員不斷拿著冰塊在球員肩頸部位「降溫」，希望讓球員體能狀況獲得舒緩。

在經歷兩度延長苦戰，領航猿艱辛奪勝後，賽後球隊一哥盧峻翔明顯滿臉漲紅，賽後甚至在獲頒教練「勝利小球」後，透露自己累到無法說話，甚至出現全身抽筋的緊急狀況。

盧峻翔也在個人社群發文，表情痛苦地躺在地板，直言「快撐不住了！」不過根據領航猿球團說法，盧峻翔經過一夜休息後，狀況已經沒有大礙，請球迷放心。

至於領航猿總教練卡米諾斯賽後則透露，「這是一場艱困的勝利，這個場地對我們來說非常潮濕和悶熱，結束後有很多球員累到無法走路，對我們來說是艱難的事情，雖然不能是藉口，但這是事實，這場球確實贏得不夠漂亮。」

關鍵字： 盧峻翔領航猿BCL台籃夜王

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