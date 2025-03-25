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快訊／讚！野獸確定不退休　林志傑與富邦勇士續約1年

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季一度傳出可能是「最後一季」考慮退休的台籃精神領袖「野獸」林志傑，25日傳出震撼好消息。台北富邦勇士稍早宣布與林志傑達成續約攻勢，確定將再戰1季，2025-26賽季將持續以球員身份奮戰。

▲「野獸」林志傑不退休了，確定與勇士續約1季。（圖／富邦勇士提供）

▲「野獸」林志傑不退休了，確定與勇士續約1季。（圖／富邦勇士提供）

勇士聲明如下：

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台北富邦勇士今天發佈重磅消息，球團與「野獸」林志傑達成共識，雙方提前完成續約，林志傑確定再戰一季！

台籃GOAT、不老傳奇的林志傑，職業生涯中擁有5枚冠軍戒指與多項得獎輝煌紀錄，2019年加盟臺北富邦勇士，於PLG首年帶領球隊摘冠，更幫助團隊完成三連霸， 42歲的他身手依舊，總是以身作則不藏私教導年輕球員，在場上的拚戰態度與不服輸的感染力，在陣中如同「隊魂」、不可或缺的核心人物。

本賽季截至目前為止，林志傑出賽16場，場均貢獻10.1分、3.4籃板、2.8助攻，經球隊制服組與林志傑各方面討論評估後，雙方達成共識，決定提前續約。

對於林志傑再戰一季，球隊總經理葉宗穎表示，「從開季至今，志傑在場上不斷帶給大家炸裂全場的精采表現，不敢相信他已經42歲了，而在場下他也時時鼓勵指導年輕球員，給予新世代寶貴的經驗傳承。感謝志傑為台灣籃壇的貢獻，也特別感謝這陣子所有關心志傑動向的廣大球迷，我們很高興志傑確定以球員身分奮戰2025-26賽季！」

▲42歲的林志傑確定不退休，將以球員身份再戰一季。（圖／PLG提供）

▲42歲的林志傑確定不退休，將以球員身份再戰一季。（圖／PLG提供）
 

關鍵字： 林志傑野獸富邦勇士台籃PLG

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