42歲野獸決定續約1季最大關鍵曝光　許晉哲：林志傑狀態越來越好

▲林志傑決定再戰一季，勇士主帥許晉哲親曝最大主因。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

42歲的台籃精神領袖「野獸」林志傑，25日與母隊台北富邦勇士達成續約1季，確定2025-26賽季將以球員身份回歸賽場。對此，勇士球團領隊兼總教練許晉哲表示，「主要還是整體狀況，林志傑目前調整得越來越好，因此決定延長選手生涯，至於明年結束是否再戰，傑哥的個性就是一年一年來看！」

勇士今晚將迎接本季主場例行賽最終戰，交手台南台鋼獵鷹，而此戰賽前球團也宣布震撼消息，確認林志傑續約一年，下個賽季將以球員身份持續在賽場奮戰。

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勇士主帥許晉哲強調，「因為今天是本季主場例行賽最終戰，也不想讓大家一直討論、追問林志傑會不會退休或是再打，因此就決定在今天本季例行賽主場最終戰宣佈續約。」

談到雙方續約關鍵，許晉哲則認為，近期林志傑整體狀態以及傷勢的調整都越來越好，是最大關鍵，他表示，「季初林志傑確實狀況不好，因此他也考慮了退休這件事，但球團不斷保護希望延長他的選手生涯，大家可以看到，目前他的體能及身體狀態，確實都越來越好。」

不過許晉哲也強調，「傑哥的個性，就是一年一年來，42歲跟43歲甚至44歲，身體狀況的差異都會非常大，他不會希望自己是在受傷的狀態下離開球場，也只有他最了解自己的體能狀態，因此下一季會如何，還是要視他的狀態來決定，但目前雙方的共識就是再續約一季。」

▲許晉哲認為和季初相比，林志傑整體狀態確實越來越好。（圖／資料照）