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台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

▲台灣國際花式滑輪溜冰賽，27日將於新竹登場。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲台灣國際花式滑輪溜冰賽，27日將於新竹登場。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣國際花式滑輪溜冰公開賽將於3月27日至30日在新竹縣竹北國民運動中心舉行，今年的賽事不僅有杭州亞運金牌得主洪筱晴和台灣滑輪花式溜冰王子陳毅帆領軍，還邀請了來自7個國家的選手參賽，其中包括世界青少年組冠軍，為觀眾帶來一場融合速度、技巧與藝術的視覺饗宴。

來自義大利的冠軍雙人組合英格利斯（José Enrico Inglese）和波莉（Angelica Polli）是今年的亮點之一。José現年18歲，Angelica年僅14歲，兩人搭檔參加雙人花式滑輪項目，展現卓越的默契與高超技藝，2024年奪下全義大利冠軍及歐洲錦標賽金牌，更在世界錦標賽中拿下青少年組世界冠軍，為義大利贏得至高榮耀。

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▲台灣國際花式滑輪溜冰賽，27日將於新竹登場。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲台灣國際花式滑輪溜冰賽，義大利冠軍雙人組合此次也將登場。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

國內部分，洪筱晴和陳毅帆是焦點人物。洪筱晴在杭州亞運奪金後持續挑戰新動作，目標突破115分。陳毅帆雖在杭州亞運因項目取消未能參賽，但在去年的臺灣國際花式滑輪溜冰公開賽中以146.73分奪冠，並在世界滑輪溜冰錦標賽中拿下亞軍。今年他將首次在國內賽事中亮相，展現最新的舞姿。

新北市的黃詠蘭去年在亞洲溜冰錦標賽中勇奪成年女子組冠軍，今年將在公開賽中挑戰2025年世界錦標賽參賽資格，並設定穩定完成二圈半Axel跳躍為目標。

此外，年輕新秀如北一女的黃海琍和來自府城的李信樵也備受矚目。6歲開始接觸滑輪溜冰的黃海琍在多項賽事中表現優異，而15歲的李信樵則在近幾年迅速崛起，並將全力備戰2025亞洲花式滑輪溜冰錦標賽，展現台灣花式滑輪溜冰的未來。

這場賽事將帶來驚心動魄的旋轉跳躍和優雅的流暢滑行，絕對令人目不轉睛，沉浸在花式滑輪的魅力之中。

▲台灣國際花式滑輪溜冰賽，27日將於新竹登場。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲杭洲亞運金牌洪筱晴領軍出賽。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

關鍵字： 花式滑輪溜冰台灣國際花式滑輪溜冰賽洪筱晴

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