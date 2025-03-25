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打到42歲連NBA都罕見！　許晉哲大讚林志傑是台籃榜樣

▲▼富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士和林志傑達成續約一季共識。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

台籃精神領袖「野獸」林志傑25日確定與台北富邦勇士續約1年，2025-26賽季仍將在台籃舞台奮戰效力。勇士領隊兼總教練許晉哲今日賽前受訪時強調，「在NBA要打到42歲都極為罕見！林志傑的自律性與身體狀況保持，真的是年輕球員榜樣！」

現年42歲的林志傑，本賽季在PLG職籃舞台仍扮演吃重角色，也是勇士球團不可或缺的精神領袖，雖然季初一度拋出考慮退休的震撼彈，但林志傑今日正式與勇士續約1季，下個賽季仍將以球員身份持續效力。

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對此，勇士主帥許晉哲表示，「真正的轉折點應該是今年的農曆新年，他因為受傷導致猶豫是否要退役，但這兩周和他密集討論，希望他不能再拖，也要讓球團有所準備，因此他也決定狀態許可，因此決定續約。」

許晉哲也重申，林志傑的自律性，真的值得台籃年輕後進學習，「他常常都是團隊練球第一個到球場的，假設下午4點練球，林志傑往往1點半、2點就已經到達，然後開始在健身房訓練，當其他學弟抵達，他已經練完一輪，在國內我敢說是我看過最自律的一位。」

許總表示，「我從U18亞青就開始帶林志傑，他在大學時期有迷失過，但後來他開始把籃球當成他的工作，到了中國CBA聯賽後，更是變得非常自律，林志傑絕對給了台灣的年輕籃球員非常好的榜樣。」

▲勇士主帥許晉哲大讚林志傑自律，是台籃球員榜樣。（圖／記者杜奕君攝）

▲勇士主帥許晉哲大讚林志傑自律，是台籃球員榜樣。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林志傑富邦勇士野獸許晉哲PLG

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