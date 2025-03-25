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從灣區到台灣職籃　林書緯的籃球與藝術雙重追求

▲新北國王林書緯、桑尼。（圖／東超提供）

▲新北國王主力後衛林書緯。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

林書緯在美國長大，接受美式籃球訓練。他深知自身體條件並不出色，但憑藉著美式心態和訓練，他相信自己能在籃球場上佔有一席之地。「美式心態就是不害怕任何挑戰。無論面對誰，我都覺得自己是場上最好的球員。」林書緯說。

在美國競爭激烈的籃球環境中，林書緯學會了如何面對壓力並從中成長。「我在美國長大，經常與黑人球員打球，不管在哪裡打球，都必須不斷證明自己，這段經歷幫助我更好地面對壓力。」他表示。

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2015年，林書緯回到台灣加入SBL，初期面臨不少挑戰。「當時富邦正處於重建期，沒有人對我們有期待，而且大家都想擊敗我，因為我是林書豪的弟弟。」林書緯坦言。

除了球場上的挑戰，林書緯也需要適應台灣的生活。幸運的是，他在台灣有一些朋友，加上不少人會說英語，使得適應過程並不算太困難。此外，他自認是家中最台灣口味的人，這也讓他更容易融入台灣的生活。

2023年，林書緯效力新北國王，而哥哥林書豪則為高雄鋼鐵人效力。兄弟倆在球場上的對決成為台灣籃壇的焦點。「他是我哥哥，與弟弟對戰在情感上比較困難，但對我而言，既然到了這個情境，我就會全力以赴。我想要擊敗他，因為這就是競爭的本質。」林書緯說。

他補充道，與哥哥對戰是一種享受，同時也是證明自己的機會。「我的職業生涯仍在發展，而他已接近尾聲。對他來說，不需要再證明什麼，但我每場比賽都要證明自己，因為總有人質疑我。」

除了籃球，林書緯也有著多元興趣。他喜歡台灣美食，尤其是火鍋和臭豆腐，對日本文化也很感興趣，最喜歡的動漫是《火影忍者》。他認為自己像佐助，因為從小活在哥哥的陰影下，總想證明自己。

此外，林書緯還非常喜歡打電玩，尤其是Nintendo Switch。他笑稱自己可以打電玩到不健康的程度，有時甚至玩到不睡覺。

近年來，林書緯與張宗憲共同主持Podcast節目，分享對籃球的看法和生活經歷。「我覺得我被塑造了一個特定的形象，讓大家對我有很多誤解。做Podcast可以幫助大家更了解我們。」林書緯說。

他希望透過Podcast，讓大家更深入了解籃球的細節和技術層面。「媒體對籃球的分析方式與球員自己的看法不同，透過Podcast，大家可以更了解籃球的技術層面。」

林書緯希望在球場上繼續努力，爭取MVP和總冠軍，同時發展場外事業，尤其是時尚。「我想要創立自己的時尚品牌，目前仍在籌備階段，希望今年某個時候能正式發布。」林書緯說。

他認為時尚也是一種藝術，能展現個性和風格，長期目標是建立一個全球性的品牌。在籃球方面，林書緯也希望能為台灣籃壇做出貢獻，支持恢復全明星賽，並將自己的經驗傳承給年輕球員。

林書緯認為，籃球是一門藝術，是一項美麗的運動。「我不是身體素質最出色的球員，所以我得用技術來彌補。我所做的一切，都是經過長時間的努力訓練得來的。」林書緯說。

他表示，自己一直努力做到最好，每年都帶著同樣的心態比賽，這種不懈的精神將繼續引領他在籃球生涯中不斷前進，並在其他領域創造更多精彩。

關鍵字： 林書緯台籃TPBL

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