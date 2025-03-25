42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

▲林志傑此戰一度展現單臂爆扣美技。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑25日確定與台北富邦勇士續約，2025-26賽季將再戰一季，勇士球團也開出慶祝行情，晚間對上台南台鋼獵鷹之戰以103比94贏球，戰績登上例行賽第2位。此戰首節林志傑一次切入遭犯規後，他仍嘗試單臂爆扣籃框，讓球迷驚呼連連。賽後談到此次扣籃嘗試，林志傑笑說，「那球對我來說蠻瞎的，也差太多了！」

確定續約再戰一季，林志傑今晚對上獵鷹之戰替補出賽15分14秒，拿下5分、2籃板、1助攻，賽後他表示，「上半場大家都打得蠻好，下半場開始我上場後，我的正負值是-18是全隊最糟糕，代表我上場是沒有貢獻，幸好大家攻守都做得很好，大家把分數守住再度超前，感謝所有隊友的努力。」

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此戰林志傑在首節剩下40.7秒時，一次切入遭到對手犯規，但他仍在哨音響後嘗試單臂爆扣，讓球迷驚呼連連。

不過林志傑賽後笑說，「那球對我來說蠻瞎的，也差太多了，稍微手指擦到而已，當下就是想做一下想要看看差多少。」

林志傑當年在SBL聯賽時期，就因為「灌垮籃架」的驚人之舉，贏得野獸稱號，並且開始在台籃舞台大放異彩，如今即便高齡42歲，依舊是台籃精神領袖的代表人物。

▲林志傑親自透露決定「再戰一季」的心路歷程。（圖／勇士提供）