喜歡才會繼續打！　林志傑：保持職業球員該做的事

▲林志傑親自透露決定「再戰一季」的心路歷程。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

高齡42歲的「野獸」林志傑，25日確定與台北富邦勇士續約1季，2025-26賽季將持續以球員身份在場上效力。談到自己選擇「再戰一季」的想法，林志傑堅定表示，「因為喜歡，才會繼續打！要保持職業球員該做的事，警惕自己、保持好自己，保持自己的水準，這就是到我這年紀的球員該做的事。」

身為台籃精神領袖，林志傑在這個賽季依舊展現高度自律性與優質表現，也讓他決定與勇士球團續約一季，確定這個賽季不會退役高掛球鞋。

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林志傑表示，「開季前有提過，今年賽季結束會退役，但受傷回來後狀況還能回來，教練也覺得我還能再打一季，過去兩、三周大家有聊過，決定再打一季。」

勇士執行教練吳永仁則透露，「先前球隊因為傷病問題人手不足，我也進去團練，林志傑打了我一下，到現在沒好，我們的想法是第一個他夠狠、第二個他身體夠硬朗，因此我們認為他一定能再戰一年。」

談到下個賽季，林志傑強調，「其實就是很平淡看過，要保持職業球員該做的事，警惕自己、保持好自己，保持自己的水準，這就是到我這年紀的球員該做的事。」

▲林志傑強調，接下來還是會持續保持職業球員該做的事。（圖／勇士提供）