運動雲

>

「海巡王子」黃彥誠桃色緋聞道歉　桌協要求說明最重恐拔國手資格

▲▼「海巡王子」黃彥誠。（圖／翻攝自IG／prince_huang311）

▲桌球「海巡王子」黃彥誠身陷桃色風暴，桌協要求親自說明狀況。（圖／翻攝自IG／prince_huang311）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊亞運桌球國手「海巡王子」黃彥誠近日陷入桃色緋聞風暴，遭到一名女性在社群爆料，除了標記黃彥誠女友並道歉自己當了第三者外，還Po出一系列露骨對話相關紀錄，也引起網友熱議討論。25日黃彥誠親自發出聲明道歉，稱自己在兩性議題上犯了錯誤，但桌協表態會請他親自說明，並將召開選訓會議，討論其國手資格。

一名胡姓女子近日在網路社群發文，直指自己當了桌球國手黃彥誠的第三者，除了向黃彥誠現任女友道歉，也不斷標記對方，並寫公開了一系列自己和黃彥誠的對話紀錄，甚至透露傳了私密影片及性感照給對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此事件也引發網友熱議，包括中國微博與台灣社群平台都不斷有球迷討論，至於事件男主角黃彥誠則是神隱，除了所有社群貼文暫時關閉，包括原本報名參賽的WTT奧托切克支線賽，也在上周六正式申請退賽，和郭冠宏搭檔的男雙賽事也一併遭到取消。

黃彥誠則在昨日發文公開道歉，另外又傳出其前女友和胡女對質，也讓胡女再度發出道歉聲明，強調自己是在不知道黃彥誠有女友情況下，和他發生關係並傳送私密影片，強調自己未來不會再打擾對方生活。

黃彥誠前女友則將兩人對話公開在社群限時動態，要求對方向她道歉，並且轉發對方標記她的相關聲明。

至於桌球協會則表示，今天就會正式發文給黃彥誠，要求他親自赴協會說明相關狀況，並且將召開選訓委員會，討論後續他的國手資格。

關鍵字： 黃彥誠海巡王子桌球桌協中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勇士「萌神」柯瑞超狂場外大號神射　美媒曝真相竟是烏龍沒進球

勇士「萌神」柯瑞超狂場外大號神射　美媒曝真相竟是烏龍沒進球

野獸下季「巡迴之旅」！　林志傑：接受大家來挑戰我

野獸下季「巡迴之旅」！　林志傑：接受大家來挑戰我

42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

喜歡才會繼續打！　林志傑：保持職業球員該做的事

喜歡才會繼續打！　林志傑：保持職業球員該做的事

怒批勇士「8打5」　獵鷹主帥柯納：請裁判做好工作

怒批勇士「8打5」　獵鷹主帥柯納：請裁判做好工作

快訊／野獸林志傑續約　勇士開出慶祝行情登上例行賽第2位

快訊／野獸林志傑續約　勇士開出慶祝行情登上例行賽第2位

從灣區到台灣職籃　林書緯的籃球與藝術雙重追求

從灣區到台灣職籃　林書緯的籃球與藝術雙重追求

台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

打到42歲連NBA都罕見！　許晉哲大讚林志傑是台籃榜樣

打到42歲連NBA都罕見！　許晉哲大讚林志傑是台籃榜樣

領航猿貴公子飆生涯新高32分　李家慷奪PLG第22周MVP

領航猿貴公子飆生涯新高32分　李家慷奪PLG第22周MVP

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門新聞

「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

「回到出生的土地」中職傳奇洋將之子來台！鷹俠：台灣永在心中

桌球國手被爆劈腿搞神隱　黑底白字文道歉了

「大谷替代者」天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

陳志杰熬過失速低潮飆146公里！葉總看好重拾自信

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

2中職傳奇洋將鷹俠之子來台原因曝！

3桌球國手被爆劈腿　黑底白字文道歉了

4天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

5野獸起飛爆扣　林志傑：那球蠻瞎

最新新聞

1林智勝3月31日舉行引退記者會！

2大谷翔平掃二壘安打！道奇4比1獲勝

3巴特勒返邁阿密　勇士26分慘敗熱火

4黃彥誠桃色風暴　桌協要求說明

5柯瑞超狂場外神射　美媒爆料真相

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366