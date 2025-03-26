「海巡王子」黃彥誠桃色緋聞道歉　桌協要求說明最重恐拔國手資格

▲桌球「海巡王子」黃彥誠身陷桃色風暴，桌協要求親自說明狀況。（圖／翻攝自IG／prince_huang311）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊亞運桌球國手「海巡王子」黃彥誠近日陷入桃色緋聞風暴，遭到一名女性在社群爆料，除了標記黃彥誠女友並道歉自己當了第三者外，還Po出一系列露骨對話相關紀錄，也引起網友熱議討論。25日黃彥誠親自發出聲明道歉，稱自己在兩性議題上犯了錯誤，但桌協表態會請他親自說明，並將召開選訓會議，討論其國手資格。

一名胡姓女子近日在網路社群發文，直指自己當了桌球國手黃彥誠的第三者，除了向黃彥誠現任女友道歉，也不斷標記對方，並寫公開了一系列自己和黃彥誠的對話紀錄，甚至透露傳了私密影片及性感照給對方。

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此事件也引發網友熱議，包括中國微博與台灣社群平台都不斷有球迷討論，至於事件男主角黃彥誠則是神隱，除了所有社群貼文暫時關閉，包括原本報名參賽的WTT奧托切克支線賽，也在上周六正式申請退賽，和郭冠宏搭檔的男雙賽事也一併遭到取消。

黃彥誠則在昨日發文公開道歉，另外又傳出其前女友和胡女對質，也讓胡女再度發出道歉聲明，強調自己是在不知道黃彥誠有女友情況下，和他發生關係並傳送私密影片，強調自己未來不會再打擾對方生活。

黃彥誠前女友則將兩人對話公開在社群限時動態，要求對方向她道歉，並且轉發對方標記她的相關聲明。

至於桌球協會則表示，今天就會正式發文給黃彥誠，要求他親自赴協會說明相關狀況，並且將召開選訓委員會，討論後續他的國手資格。