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國王力拚BCL資格賽　有望「最強阿北」艾夫伯＋強森雙洋將出擊

▲「王猿做伙」，國王、領航猿合作共用BCL新莊主場。（圖／領航猿提供）

▲「王猿做伙」，國王、領航猿跨聯盟出擊合作力拚BCL賽事。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

「王猿做伙」！新北國王、桃園璞園領航猿目前雖然隸屬台灣TPBL、PLG兩大職籃，但兩支球隊確定攜手在BCL ASIA-EAST資格賽進行「跨聯盟」合作，，並以「王猿做伙」作為口號，向亞洲籃壇發出挑戰。國王陣營此次也將正式啟用BCL限定球員「最強阿北」艾夫伯，預料他將高機率和另一名洋將強森搭檔，在BCL賽事為國王爭取最佳榮耀。

新北國王目前在TPBL暫居聯盟龍頭，並在東超賽事中創下隊史最佳季軍成績。接下來，新北國王與桃園璞園領航猿攜手征戰BCL ASIA-EAST資格賽，挑戰亞洲強權，爭奪晉級正賽的門票，強強聯手，捍衛主場榮耀，為球迷帶來前所未有的震撼對決。

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新北國王與領航猿首度跨聯盟合作，共同坐鎮新莊體育館，並以「王猿做伙」作為口號，融合新北國「王」與領航「猿」，象徵兩隊攜手並進、合力對抗強敵，向亞洲籃壇發出挑戰。並採用台語正字「做伙」，傳遞團結一心、攜手共進的精神。彰顯台灣在地語言的文化底蘊與親和力，更象徵兩隊肩負共同使命，並肩迎戰亞洲強權，為台灣爭奪榮耀，力拚晉級國際舞台。

本次主場自4月26到30日展開，一連六天賽程，新北國王首戰4月27日迎戰泰國高科技、4月29日對戰新加坡聖公文化及4月30日對上蒙古烏蘭巴托野馬，並將於5月5日、6日前往泰國作客，隔週5月12日遠征蒙古。

BCL ASIA-EAST資格賽主場門票將於4月7日中午全面開賣，此外，兩隊特別推出「平、假日套票」，讓球迷能一次雙重享受新北國王與桃園領航猿的賽事，套票將於3月27日率先開放售票。全區購買假日套票可享約85折優惠，平日套票則更下殺至7折，讓球迷以更超值的價格進場支持球隊。平日票價最低僅需200元即可入場，讓更多球迷能夠親臨現場，感受最熱血的賽事氛圍。

新北國王為迎戰BCL，做足準備，簽下經驗豐富的洋將艾夫伯作為BCL限定球員，以強化戰力。他曾在台灣籃壇締造亮眼紀錄，即便已40歲，依舊展現穩定的得分能力。本次BCL將是他首次披上國王戰袍，不僅補強陣容，更將以豐富經驗帶領年輕球員成長。

同時，BCL也是國王年輕球員難得的歷練機會。近期因傷兵問題，部分原本上場時間較少的球員逐漸嶄露頭角，在這次高強度國際賽中，他們將獲得更多實戰磨練，為球隊注入新活力。艾夫伯與年輕球員的首次合體備受期待，盼能在場上擦出精彩火花。面對多線作戰挑戰，國王將全力以赴，爭取佳績，在國際舞台上展現團隊實力。

▲新北國王為迎接即將到來的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL），與洋將艾夫伯簽約。（圖／新北國王提供）

▲新北國王艾夫伯即將正式在BCL賽事登場。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 新北國王BCL艾夫伯王猿做伙桃園璞園領航猿台籃

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