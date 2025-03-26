運動雲

>

狂！本季最速「60勝」　雷霆SGA轟32分領軍痛宰國王

記者杜奕君／綜合報導

目前戰績高居聯盟第1位的奧克拉荷馬雷霆，今日踢館沙加緬度國王主場，此戰上半場雷霆展現強大氣勢，半場打完取得22分大幅領先，但第3節國王團隊單節投進10顆三分球，一度追到僅剩6分差，但雷霆在本季「年度MVP」強力候選人吉爾吉斯-亞歷山大轟下32分領軍下，最終121比105贏球，雷霆也成為本季NBA首支拿下「60勝」勁旅。

賽前處於6連勝的雷霆今日交手目前3連敗的國王，開賽雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大就火力全開，在他前兩節獨拿18分帶動之下，半場打完雷霆以64比42大幅領先。

不過第3節國王終於甦醒，團隊一波16比0猛攻，莫瑞（Keegan Murray）連續三分球命中，讓球隊追到61比68局面。隨後莫瑞持續三分球爆發，前3節個人就飆進8顆三分彈，讓國王3節打完追分大有斬獲，團隊單節三分球13投10中帶動下，僅以8分落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但雷霆強大團隊戰力在末節開始加溫，連續攻勢又拉開13分領先，最終在團隊6人得分上雙，吉爾吉斯-亞歷山大強勢轟下32分、7籃板、5助攻帶動之下，雷霆121比105大勝，本季出賽72場就拿下60勝，締造本季聯盟最速60勝佳績。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟32分，領軍拿下本季第60勝。（圖／路透）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟32分，領軍拿下本季第60勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGA國王莫瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

難堪！巴特勒交易後首返邁阿密　勇士竟26分慘敗熱火

難堪！巴特勒交易後首返邁阿密　勇士竟26分慘敗熱火

「海巡王子」黃彥誠桃色緋聞道歉　桌協要求說明最重恐拔國手資格

「海巡王子」黃彥誠桃色緋聞道歉　桌協要求說明最重恐拔國手資格

勇士「萌神」柯瑞超狂場外大號神射　美媒曝真相竟是烏龍沒進球

勇士「萌神」柯瑞超狂場外大號神射　美媒曝真相竟是烏龍沒進球

野獸下季「巡迴之旅」！　林志傑：接受大家來挑戰我

野獸下季「巡迴之旅」！　林志傑：接受大家來挑戰我

42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

42歲的野獸起飛爆扣！　林志傑：那球蠻瞎的

喜歡才會繼續打！　林志傑：保持職業球員該做的事

喜歡才會繼續打！　林志傑：保持職業球員該做的事

怒批勇士「8打5」　獵鷹主帥柯納：請裁判做好工作

怒批勇士「8打5」　獵鷹主帥柯納：請裁判做好工作

快訊／野獸林志傑續約　勇士開出慶祝行情登上例行賽第2位

快訊／野獸林志傑續約　勇士開出慶祝行情登上例行賽第2位

從灣區到台灣職籃　林書緯的籃球與藝術雙重追求

從灣區到台灣職籃　林書緯的籃球與藝術雙重追求

台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

熱門新聞

「回到出生的土地」中職傳奇洋將之子來台！鷹俠：台灣永在心中

「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

「大谷替代者」天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

董秉軒申請復籍盼重返中職　味全龍依戰力考量啟動讓渡

桌球國手被爆劈腿搞神隱　黑底白字文道歉了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職傳奇洋將鷹俠之子來台原因曝！

2「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

3天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

4貝茲完全康復！身體不適原因找到了

5董秉軒想回中職　味全不留人讓渡

最新新聞

1周思齊挑戰垂直馬拉松！賈永婕激將法

2賈永婕、周思齊號召挑戰垂直馬拉松！

3郭澤恩守勝想跟江坤宇一樣強！

4林智勝引退　周思齊招手：山羊需要你

5里拉德驚傳血栓　本季仍有望復出

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366