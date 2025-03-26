狂！本季最速「60勝」　雷霆SGA轟32分領軍痛宰國王

記者杜奕君／綜合報導

目前戰績高居聯盟第1位的奧克拉荷馬雷霆，今日踢館沙加緬度國王主場，此戰上半場雷霆展現強大氣勢，半場打完取得22分大幅領先，但第3節國王團隊單節投進10顆三分球，一度追到僅剩6分差，但雷霆在本季「年度MVP」強力候選人吉爾吉斯-亞歷山大轟下32分領軍下，最終121比105贏球，雷霆也成為本季NBA首支拿下「60勝」勁旅。

賽前處於6連勝的雷霆今日交手目前3連敗的國王，開賽雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大就火力全開，在他前兩節獨拿18分帶動之下，半場打完雷霆以64比42大幅領先。

不過第3節國王終於甦醒，團隊一波16比0猛攻，莫瑞（Keegan Murray）連續三分球命中，讓球隊追到61比68局面。隨後莫瑞持續三分球爆發，前3節個人就飆進8顆三分彈，讓國王3節打完追分大有斬獲，團隊單節三分球13投10中帶動下，僅以8分落後。

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但雷霆強大團隊戰力在末節開始加溫，連續攻勢又拉開13分領先，最終在團隊6人得分上雙，吉爾吉斯-亞歷山大強勢轟下32分、7籃板、5助攻帶動之下，雷霆121比105大勝，本季出賽72場就拿下60勝，締造本季聯盟最速60勝佳績。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟32分，領軍拿下本季第60勝。（圖／路透）