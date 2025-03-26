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別絕望！里拉德驚傳血栓無限期缺陣　本季仍有望拚復出

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿後場大將里拉德驚傳右小腿出現深靜脈血栓，但本季仍有望回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA密爾瓦基公鹿明星控衛里拉德（Damian Lillard）26日驚傳出現右小腿深靜脈血栓狀況，目前正在服用抗凝血藥物治療，但由於需要定期檢測，因此目前處於無限期缺陣狀態，何時能夠回歸也尚未定案。但根據美國媒體報導，里拉德目前整體治療狀況相當不錯，因此仍有機會在本季復出。

目前戰績居東區第5位的公鹿，陣中雙星之一的里拉德今日無預警傳出右小腿出現深靜脈血栓狀況，但由於及早發現，目前已經開始服用抗凝血藥物療程，對於徹底康復將有極大幫助。

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美國媒體《The Athletic》報導指出，里拉德先前因為小腿拉傷，但傷勢持續未見好轉，因此決定徹底檢查找出問題，更在拜訪了5位美國頂尖血液專家後，發現右小腿深靜脈血栓狀況。

據報導指出，里拉德在上周已經開始服用抗凝血藥物進行治療，目前療效相當不錯，因此即便例行賽已經接近尾聲，但里拉德仍有機會在本賽季復出。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，里拉德目前血栓狀況已經獲得穩定控制，但由於需要定期檢測，因此目前仍處在無限期缺陣狀態，何時能夠回歸尚未有時間表。

里拉德本季至今出賽58場，平均攻下24.9分、4.7籃板、7.1助攻，整體三分球命中率也有37.6％水準演出，若公鹿想在季後賽有一番作為，勢必少不了這位後場大將助威。

關鍵字： 里拉德血栓公鹿NBADamian Lillard

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