坦言不在最佳狀態　湖人詹姆斯：但我還是能影響比賽

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人27日作客印第安那溜馬，湖人王牌球星詹姆斯（LeBron James）即便前3節沒有任何進球，但末節在兩隊拉鋸決勝時刻，仍展現天王價值，致勝絕殺補籃幫助湖人1分贏球終止3連敗。賽後詹皇霸氣表示，「為了幫助球隊贏球，我願意付出一切，即便不在最佳狀態，我也能透過其他方式影響比賽，並且帶領球隊取勝！」

目前已經高齡「40歲」，卻依舊是聯盟頂尖球星水準，詹皇今日作客溜馬之戰，前3節卻是罕見狀態低迷，除了罰球外沒有任何進球得分紀錄，但末節在兩隊激烈拉鋸時，這位沙場老將依舊挺身而出，在關鍵時刻投進致勝補籃絕殺對手。

此戰詹皇全場12投僅4中，三分球更是3次出手全數落空，最終拿到13分、13籃板、7助攻、1抄截。

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湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後就表示，「前3節詹姆斯6投0中確實讓人沮喪，我們錯失了一些讓他早點找回狀態的機會，但我從未懷疑他對於贏得勝利的渴望。」

瑞迪克也強調，詹姆斯雖然投籃手感欠佳，但關鍵的籃板球保護與防守，仍然做得非常棒，「他在這兩個方面帶動了全隊的積極態度，最後關頭也順勢接管比賽，他沒有停止競爭。」

詹姆斯本人則說，「前3節我只出手了6次，根本沒辦法判斷自己是否找到了節奏，但即便不在最佳狀態，我還是能透過其他方式來影響比賽，並且帶領球隊取得勝利。」

▲湖人詹姆斯強調自己即便不在最佳狀態，也能幫助球隊贏得勝利。（圖／路透）