40歲還能絕殺！詹皇致勝再見補籃　湖人終結3連敗

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人27日作客挑戰溜馬，前3節個人表現低迷的湖人王牌詹姆斯（LeBron James），在最後兩隊拉鋸關鍵時刻展現球星價值，在唐西奇（Luka Doncic）關鍵拋投未能命中下，在籃下完成致勝補籃，也讓湖人以120比119絕殺溜馬，紫金軍團也終結近期一波3連敗。

▲40歲的詹皇致勝絕殺補籃，讓湖人終止3連敗。（圖／路透）

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日前詹皇一度因傷連續缺陣7場，但近日傷癒回歸後，球隊卻是吞下3連敗，目前排名已經下滑至西區第5位，若想穩住西區前6名席次直達季後賽，剩餘賽程必須步步為營。

今日作客交手溜馬，詹姆斯在上半場手感冰冷5投0中，僅靠罰球拿下2分，但湖人靠著唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）雙衛攜手出擊，半場打完以68比55強勢領先地主溜馬。

但溜馬在下半場迅速調整，末節終於順利逆轉超前比分，溜馬明星主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）更在終場前42.2秒強勢切入拋投完成關鍵3分打，讓溜馬以119比118超前比分。

隨後湖人最後嘗試逆轉一擊，但唐西奇拋射未能得手，不過此時詹姆斯展現天王本色，在禁區完成關鍵絕殺補籃，讓湖人最終1分逆轉贏球，也順利終止3連敗。

此戰湖人全場以唐西奇的34分、7籃板、7助攻最佳，里夫斯攻下24分、4籃板、5助攻，詹姆斯雖然僅有13分外帶13籃板、7助攻，但完成至關重要的再見絕殺。

飲恨輸球的溜馬方面，此戰也有7人得分上雙，馬瑟林（Bennedict Mathurin）拿到全隊最高23分，哈利伯頓則有16分、18助攻、2抄截。

▲湖人靠詹皇絕殺終止連敗，全隊開心慶賀。（圖／路透）