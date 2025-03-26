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超鐵！特攻、海神單場合計「55罰僅24中」　于煥亞：數據差再多練

▲海神于煥亞、費雪，特攻謝亞軒、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻、海神兩隊單場罰球命中率都僅有4成出頭，于煥亞直言必須再多練。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職籃的「罰球命中率」不佳問題，又再次受到關注檢驗！26日TPBL職籃新北中信特攻主場迎戰高雄全家海神之戰，海神以87比78斬斷特攻5連勝。不過此戰兩隊在罰球線上的低迷表現，又成為關注焦點，兩隊合計「55罰僅24中」，全場罰球命中率僅有43.6%的淒慘表現。海神主力射手于煥亞就表示，「數據會說話，職業球員就是會受到很多檢視，回去再多練！」

此戰海神克服前3節打完10分落後的不利局面，末節團隊打出32比13猛烈攻勢，順利逆轉贏球終止2連敗，也斬斷特攻近期一波5連勝。

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不過此戰兩隊「超鐵」的罰球命中率，意外成為球迷熱議焦點，贏球的海神全場31罰14中，罰球命中率僅有45.2%，輸球的特攻更慘，全隊24罰僅10中，命中率僅有41.7％，兩隊合計55罰僅24中，命中率僅有43.6%，以職業球員的框架以及薪資水準來看，絕對都是不及格表現。

海神于煥亞全場繳出18分、6籃板、6助攻、5抄截，包含三分球10投6中的全面優質數據，但全場3次罰球也意外全數落空，賽後他表示，「大家都做得很棒，就是罰球太差、太爛了！」

于煥亞進一步表示，「數據會說話，職業球員一定會受到很多檢視，數據出來就是很差，只能回去再多練練吧！」

至於特攻方面，本季團隊罰球命中率62.3%，也在全聯盟敬陪末座，此戰全隊罰球表現更是僅有4成出頭水準，球隊執行教練莫米爾賽後無奈表示，「今天的罰球和練習狀況沒有太多關聯，罰球失常很可能是場上專注度不夠，我對此沒有特別的解釋，我們會持續在這方面努力，希望能在周末的兩戰持續修正。」
▲海神于煥亞、費雪，特攻謝亞軒、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻主帥莫米爾認為罰球失常就是球員場上專注度不夠。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL罰球海神特攻于煥亞莫米爾台籃

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