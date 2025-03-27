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金童唐西奇連4戰個人得分飆破30+　湖人隊史2022年詹皇後首位

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人27日作客交手印第安那溜馬，雖然關鍵時刻「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）出手未能命中，但靠著王牌球星詹姆斯（LeBron James）致勝補籃，紫金軍團最終仍以1分險勝。但此戰唐西奇整體表現仍十分亮眼，全場轟下34分、7籃板、7助攻，也成為隊史自2022年詹皇之後，首位連4戰得分突破30分大關好手。

在本季球員交易大限前，無預警震撼加盟湖人，唐西奇至今的亮眼表現，可說為球隊帶來無限希望，今日對上溜馬之役，唐西奇上半場就火力全開攻下19分，最終也以21投11中，包含三分球10投6中砍下34分、7籃板、7助攻、1阻攻。

根據美國媒體《ClutchPoints》報導，過去4戰唐西奇單場分別拿下34分、32分、34分以及31分，連續4戰得分30+，也讓他成為隊史2022年的詹皇之後，首位能達到此成績的湖人好手。

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湖人在今日詹皇致勝絕殺帶領下，順利終止3連敗，目前44勝28敗的成績也穩住西區第4位，要直接取得晉級季後賽資格仍是大有可為。

▲湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／路透）

▲湖人唐西奇連4戰得分飆破30分大關，成為近3年來隊史首位達成此紀錄好手。（圖／路透）

關鍵字： NBA唐西奇湖人詹姆斯詹皇Luka Doncic

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