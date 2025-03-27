接棒游艾喆　宋昕澔喊話要當下一個為小巨蛋而生的男人

▲政大雙能衛主控宋昕澔，本季將率隊挑戰跨季5連霸+50連勝。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽將於3月28日至30日，連續8季登上台北小巨蛋舞台，本季最大焦點之一，首推男一級政治大學將力拚跨季50連勝以及冠軍5連霸。雄鷹主帥陳子威表示，「對於宋昕澔、吳志鍇他們這批球員來說，這次就是拚屬於他們帶隊的首冠！」宋昕澔則喊話，「我會努力扛，希望和學長游艾喆一樣，也變成為小巨蛋而生的男人。」

近年來已經成為UBA常勝軍代表的政大男籃，在游艾喆、李允傑以及王凱裕、莊朝勝等主力離隊後，政大本季持續強勢表現，將挑戰跨季50連勝以及冠軍5連霸。

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政大教頭陳子威表示，「這是屬於宋昕澔他們的首冠！他們要開始寫下自己的故事，我相信平常心就能有好結果。」

陳子威也笑說，「以前大家都說游艾喆是為小巨蛋而生的男人，現在會是誰，我也希望球員證明自己，他們確實不像上一批球員那麼有自信，但進攻火力絕對是更好，這季的企圖心有展現出來，我相信他們能走出自己的路。」

本季確定拿下「助攻王」，從砍分手變身球隊主控的宋昕澔則說，「高中時期我沒有當隊長的經驗，這些年看著林彥婷、游艾喆這些學長領導球隊，我也希望能做到這樣的事。」

至於是否要當下一個「為小巨蛋而生的男人」宋昕澔笑說，「我一定會，這時候就是要自己扛，關鍵時刻要想辦法跳出來，不可能沒有壓力，但如何將壓力轉換成動力，我有做足功課了。」

▲政大總教練陳子威(右3)喊話，希望這批球員譜寫屬於自己的冠軍故事。（圖／記者杜奕君攝）