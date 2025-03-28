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96自由車聯賽天母站30日登場　盧紹軒、杜志濠、李廷威3強對決

▲96自由車聯賽天母站將於30日登場。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96自由車聯賽天母站將於30日登場。（圖／96自由車聯賽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第五屆《96自由車聯賽》即將於3月30日在台北市天母盛大揭幕。作為本賽季的序幕戰，「天母站」不僅是全台難得一見的城市繞圈賽，更匯聚國內外超過300位菁英車手，正式展開新賽季積分爭奪戰。96自由車聯賽今年破天荒將納入國手選拔積分制度，強化競爭層級，也是一大創舉。

為了配合游泳賽事進行，主辦單位調整交通管制時間與賽程規劃，原訂上午7點起跑的U15組改為7點30分出發。《96自転車》董事長楊倩玉表示，「原本考量賽程壓縮曾規劃U15與U17合併比賽，但為保障年齡差異與競技公平性，最終決定合併M30~M40組別，維持青少年組的獨立賽制；至於壓縮交管時間也是展現與其他賽事單位共好共榮的協調應變能力，大家的目標都是為求體育人才發展。」

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本屆《96自由車聯賽》寫下重要里程碑，首次納入中華民國自由車協會主辦的國手選拔積分制度，與台中站（繞圈）、桃竹站（丘陵）並列為關鍵選拔場次，搭配高強度與分站制設計，讓聯賽更接近國際競技節奏，成為TEAM TAIWAN選手養成的關鍵舞台。

天母站採用2.1公里城市繞圈賽道，節奏緊湊、彎道密集、戰術瞬息萬變，被譽為「都市F1」，觀賞性十足。本次參賽陣容堅強，包括中華隊成員盧紹軒、李冠賢、張誌盛、吳之皓等人蓄勢待發，展開年度首戰對決。

盧紹軒表示，「這是我第一次在天母比賽，雖然熟悉城市環境，但這賽道對我來說是全新挑戰。希望能以這場比賽為起點，全力搶下今年首場榮耀。」

旅外選手杜志濠去年因感染EB病毒休戰數月，如今選擇以96聯賽回歸戰場。他表示，「生病之後才更清楚自己對騎車的熱愛。當我第一次能正常訓練時，真的非常感動，這場比賽對我來說意義重大。」

而連續兩年穿上橘衫的自由車好手李廷威則強調，積分制度不僅讓選拔更公平，也能激勵真正具備實力的選手脫穎而出。他表示：「過去只有一場選拔賽，變數太大。改為積分制後，整體強度與競爭結構都更成熟，這對選手與台灣自由車環境都是好事。」

▲96自由車聯賽天母站將於30日登場。（圖／96自由車聯賽提供）

關鍵字： 自由車96自由車聯賽盧紹軒杜志濠李廷威

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