道奇火球男萊恩不急復出！瞄準2026滿血回歸　宣布球路增至7種

▲洛杉磯道奇右投萊恩（River Ryan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇右投萊恩（River Ryan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇右投萊恩（River Ryan）近日接受道奇專門媒體《Dodgers Nation》記者麥克凱恩（Doug McKain）專訪，首度詳談自己從TJ手術復健至今的過程，以及對明年賽季的期待。

萊恩坦言，球團與經紀團隊最終決定讓他完整休養、不提前復出，同時他也透露自己趁著長期復健期間練成新球種，並強調目前已經能投到7種球路，對回歸大聯盟充滿信心。

萊恩上季完成大聯盟初登板，出賽4場繳出1勝0敗、防禦率1.33的成績，不過在當年8月接受TJ手術，導致本季整季報銷；由於道奇本季後段為季後賽做準備期間，牛棚陣容一度受傷病與投球不穩影響，《Dodgers Nation》指出，外界曾高度期待這位火球男能提前回到大聯盟支援。

然而萊恩親自說明，提前復出的想像最終沒有成真，因為他與經紀人及球團討論後，決定以完整復原為首要目標，把重心放在2026年回歸。

萊恩表示：「我和我的經紀人以及球團最後得出的結論是，就照常過休賽季吧，沒有勉強自己的理由，請為2026年做好萬全準備，然後我決定遵循這個方針。」

《Dodgers Nation》報導也提到，這段長達整整一年的休賽季與復健過程，反而成了萊恩提升身體與投球細節的重要轉捩點；「長達整整一年的休賽季與復健過程，成為他微調投球動作機制、透過猛烈訓練讓188公分的身材更厚實，並最終把身體調整到最佳狀態的寶貴時間。」

萊恩也直言，自己最重要的課題就是肩膀強化，而目前成效讓他相當滿意，甚至在實戰形式牛棚投打對決時常常飆出接近160公里的球速。

萊恩說：「我能夠好好花時間加強肩膀，我想那就是2024年的課題，在實戰練習中，我一直都測到158～161公里，而且登板後身體的恢復狀態也非常好，直球真的調整得很到位，我非常滿意。」

除了身體狀況回升，萊恩更透露自己在復健期間投入新球種的習得，但他刻意保密，希望把驚喜留到明年球季。

萊恩神秘表示：「那個球種是什麼我不能說，因為我想明年讓大家驚喜。」

接著他也直接點出自己球路武器庫的擴充成果，並透露總數已達7種；「我想這樣一來，我能投的球種變成7種了，我真的迫不及待想站上投手丘，把它們全部展現出來。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

