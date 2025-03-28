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泳協、北市大強強聯手　打造北市游泳人才培育基地

▲泳協副理事長陳復龍與北市大校長邱英浩簽屬合作協議書、游泳協會秘書長曾正宗代表贈與北市大紀念禮物。（圖／游泳協會提供）

▲泳協副理事長陳復龍與北市大校長邱英浩簽屬合作協議書。（圖／游泳協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北市立大學校長邱英浩與中華民國游泳協會前理事長暨現任秘書長曾正宗，28日於詩欣館競賽池畔簽署合作協議，攜手推動游泳運動人才培育。

此次簽約儀式在北市大詩欣館舉行，中華泳協副理事長陳復龍、秘書長曾正宗及全體理事出席，北市大方面則由校長邱英浩率領副校長曾國維、體育學院院長周建智及水上運動學系系主任許志傑等教授參加。簽署儀式後，雙方代表互換協議書和紀念禮品。未來，泳協將在詩欣館競賽池增加賽事頻率，培育更多游泳賽務人才。

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台北市立大學是全台唯一的直轄市立大學，擁有國內最優質的游泳館設施，包括競賽池、熱身池及跳水池。北市大游泳代表隊在大專運動會中屢創佳績，去年在113全國大專運動會游泳項目中橫掃24面金牌，奪得總冠軍。

邱英浩校長表示，北市大在全大運屢創佳績，得益於多年來與泳協的合作。「為了培養更多游泳人才，必須與泳協有更多的合作，這也是此次簽約的基礎。」他也強調，能與中華泳協合作感到榮幸，並對曾正宗秘書長推動台灣游泳運動的努力表示佩服，希望北市大在未來能為台灣游泳人才培育貢獻心力。

中華泳協秘書長曾正宗表示，北市大近年來積極推廣游泳運動並支持競技賽事，是國內優質綜合型競技人才的培育搖籃。北市大擁有標準的競賽級游泳池，在邱校長的帶領下，運動領域成就顯著。泳協也將與北市大攜手合作，提升游泳、水球及跳水等項目的資源，支持選手在優質場地盡情發揮，創造佳績。

曾正宗感謝邱校長及北市大的協助，讓國內選手有機會在北市大比賽，並希望共同提升台灣游泳運動的層級。

▲泳協副理事長陳復龍與北市大校長邱英浩簽屬合作協議書、游泳協會秘書長曾正宗代表贈與北市大紀念禮物。（圖／游泳協會提供）

▲游泳協會秘書長曾正宗代表贈與北市大紀念禮物。（圖／游泳協會提供）

關鍵字： 泳協北市大游泳

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