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台灣國際花式滑輪溜冰公開賽　洪筱晴總分破紀錄2連霸

▲亞運金牌洪筱晴打破自己個人最佳成績、陳薇安可惜在青女組長曲失利落居第三。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

▲亞運金牌國手洪筱晴打破自己個人最佳成績，順利在本屆賽事完成2連霸。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

第二屆「台灣國際花式滑輪溜冰公開賽」，28日在新竹縣竹北國民運動中心展開4 天賽事的第二天賽程，今率先決出個人花式(並排)的獎項，前年摘下杭州亞運金牌女將洪筱晴，今晚在長曲突出的表現下，短曲加長曲共獲得119.53分不僅完成2連霸外，而且總分還如願打破自己在112年全運創下的個人最佳112.86分，連洪筱晴自己也振奮不已！

繼去年舉辦首屆「台灣國際花式滑輪溜冰公開賽」，今年邁進第二屆共有包括臺灣、印度、日本、澳洲、義大利、韓國、紐西蘭等7個國家或地區、300多人次參賽，除了臺灣花式滑輪溜冰好手總動員之外，今年還特別邀請到剛在去年世錦賽中剛拿到青少年組（Junior）雙人世界冠軍的義大利組合英格列斯(Jose Enrico Inglese) 與玻利( Angelica Polli)來台參賽。

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今在競爭最激烈的成年組部份，前一天在短曲保持領先的杭州亞運金牌洪筱晴，今天再接再厲，推出從今年寒假就開始設計的長曲，洪筱晴賽前就期望把目標設定在突破更高的總分115分以上，沒想到長曲一開始第一個組合跳就有小瑕疵，但幸好洪筱晴沒受到影響，順利完成長曲，最後獲得總成績119.53分，也讓她成功達成賽前預設的目標。

賽後她開心的說，「我覺得還不錯，我第一次有跳三圈成功，雖然最後判定沒有足圈，但還是有成功完成，在外人眼中我這次的進步可能微不足道，但對我自己是意義重大！」

洪筱晴在前年拿下杭州亞運金牌時，一度萌生退休的想法，但如今即便明年名古屋亞運沒有花式滑輪這個項目，但她反倒有了更多的目標和動力。

洪筱晴說，「現在我不會有那種想法了，這一年來感覺自己心態還不錯，過去會對一個動作或跳躍而鑽牛角尖，但像今天一開始組合跳就出現瑕疵，但並沒有影響到自己的心情，會用更大局觀來看事情，雖然沒了亞運，但今年還有很多目標要去追求，像要在今年全運和亞錦賽尋求連霸，接著就是世錦賽期待可以闖進前15。」

最可惜是在青年女子組，去年在亞錦賽摘下青女組金牌的小將陳薇安，這次在短曲一度以27.47分力壓印度、日本、澳洲選手排名第一；但不料今日在長曲部份出現兩次跌倒失誤被扣分，最終反倒只獲65.04分，最後落居第三，陳薇安失望的說，「看到後面都是國外選手還是會比較在意一點，結果讓自己過於緊張。」

目前就讀於台南女中高二生的陳薇安不僅比賽成績好且學業課業也都在2%內，雖然從5歲就開始接觸花式滑輪溜冰，但她很堅持要兼顧學業，陳薇安說：「練花滑是我平常唸書後的休閒興趣，平常每天最多練1個半小時，周日休假最多也只能練2小時，因為還要兼顧課業，像這次就是周二剛考完段考隔天就下來參賽，前陣子練的量也比較少，難免也影響到這次的表現。」

▲亞運金牌洪筱晴打破自己個人最佳成績、陳薇安可惜在青女組長曲失利落居第三。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

▲陳薇安可惜在青女組長曲失利落居第三。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

關鍵字： 花式滑輪溜冰台灣國際花式滑輪溜冰公開賽洪筱晴

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