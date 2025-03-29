快訊／差點被世新「6人戰隊」搞翻　文化女籃驚險挺進UBA冠軍戰

▲文化女籃驚險勝出，挺進本屆UBA冠軍戰。（圖／大專體總資料照）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽4強戰，29日在台北小巨蛋點燃戰火，女子組一級決賽首戰世新大學與文化大學就上演激戰，僅有6名可用之兵的世新女籃，此戰一路與爭冠大熱門文化激鬥，末節甚至一度1分逆轉超前，但最後關頭文化靠著李恩芯、王玥媞穩住陣腳，最終69比63險勝，率先挺進明日的女籃冠軍戰。

本季由於多名主力出走，但仍靠著「6人戰隊」一路挺進小巨蛋4強的世新女籃，此戰面對挑戰冠軍呼聲極高的文化，世新靠著李盈潔、蔡佑蓮攜手出擊，3節打完甚至還以51比53緊咬文化不放。

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終場前7分4秒，世新靠著當家主將游沁樺三分冷箭，正式逆轉以58比57超前，但此時文化體能優勢開始發酵，終場前3分16秒李恩芯快攻上籃拉開7分領先，最後關頭世新女將明顯氣力放盡，最終文化驚險以69比63勝出，率先挺進明日的女子一級冠軍戰，至於奮戰到底的世新則將在季軍賽出賽。

此戰文化以本季「得分后」王玥媞轟下24分、4籃板、3抄截最佳，李恩芯也繳出21分、5籃板、2助攻。

世新女籃此戰則以李盈潔21分、5籃板、4助攻最佳，蔡佑蓮17分、16籃板，游沁樺7分、13籃板、3助攻、2抄截、4阻攻。

▲世新「6人戰隊」拚出榮耀，惜敗文化女籃。（圖／大專體總資料照）