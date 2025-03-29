大爆冷！企業射箭聯賽開幕戰　新北凱撒擊敗衛冕軍新竹市愛山林

▲中華企業射箭聯賽開幕戰爆冷門，新北凱薩擊敗衛冕軍新竹市愛山林。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

第7屆中華企業射箭聯賽今(29日)在花蓮東大門開幕，由上屆冠軍新竹市愛山林對戰新北凱撒。新北凱撒以4比1爆冷擊敗衛冕軍，為聯賽揭開序幕。今年賽事地點將擴展至過去未踏足的地區，讓更多人能近距離欣賞射箭魅力。

聯賽會長邱炳坤指出，今年賽事有重大突破，協會青年隊擴編為兩隊，共有6支企業隊及兩支青年隊參賽。邱炳坤感謝企業隊支持，並相信今年競爭將更加激烈。每個比賽日將有4場賽事，並透過轉播提升射箭賽事的能見度。

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開幕儀式由海星高中原舞隊表演，花蓮縣體育會秘書長曾煥堯感謝裁判和工作人員，並祝福選手們取得佳績。

首場比賽激戰，新北凱撒連拿4點，新竹市愛山林僅在男團賽中取勝。女子個人賽由郭紫穎對戰雷千瑩，雷千瑩在加射中險勝。賽後兩名選手皆表示，東大門場地風勢較大，增加了比賽難度。

奧運後養傷許久的雷千瑩重返賽場，儘管表現出色，仍需適應比賽張力。她與郭紫穎感謝協會構思新場地，並認為新場地有助於提升選手適應能力，對未來國際賽事有幫助。

本屆聯賽共有新竹市愛山林、新北凱撒、寒舍集團、台中銀行、新濠建設、彰化銀行及兩支協會青年隊參賽。8支隊伍將在7周例行賽中爭取季後賽資格，力拚冠軍。民眾可前往現場觀賽或透過聯盟臉書粉絲專頁及YouTube轉播為選手加油。

▲「雷母」雷千瑩此次代表新北凱薩出擊。（圖／中華企業射箭聯盟提供）