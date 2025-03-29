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小丑神奇「投石機」又來了　約基奇不科學後場三分彈讓全場看傻

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）29日在主場率隊迎戰猶他爵士，約基奇大秀神奇美技，一次在還沒過中線情況下，單手隨意將球拋出順利破網，神奇超遠三分彈令全場球迷不可置信，在他27分、14籃板、6助攻、4抄截領軍下，金塊最終129比93打爆爵士，收下近期2連勝。

日前才傳出被視為本季「年度最佳助攻」的不看人背後精彩妙傳，金塊當家一哥約基奇今日主場迎戰西區墊底爐主爵士，再度火力全開，率隊以36分之差大勝贏球，也賞給爵士近期一波5連敗。

其中，約基奇全場不僅猛砍27分、14籃板、6助攻、4抄截，上半場終了前更個人操刀，在後場以「單手拋球」，且起跳同手同腳的不協調姿勢，在後場投進超遠空心破網壓哨三分彈，讓全場球迷驚呼聲不斷。

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下半場約基奇持續上演「小丑」神奇秀，又是不講理失去重心的弧頂打板進球完成高難度三分打，強勢表現讓對手爵士束手無策，最終金塊就以36分之差贏球，順利收下2連勝。

金塊贏球後，目前47勝28敗排名高居西區第3位，目前與排名第2位的休士頓火箭僅有1.5場勝差，仍有機會在例行賽階段將排名持續向上抬升。

至於輸球的爵士方面，則是苦吞5連敗，近10戰更僅拿1勝，全場以塞克斯頓（Collin Sexton）拿下20分最佳，菲利波斯基（Kyle Filipowski）18分、13籃板、2抄截。爵士目前16勝59敗，戰績仍在全聯盟墊底。

▲金塊約基奇以同手同腳的不科學姿勢，從後場飆進壓哨三分彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇以同手同腳的不科學姿勢，從後場飆進壓哨三分彈。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 約基奇金塊爵士投石機NBANikola Jokic

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