政大「跨季49連勝」到手　UBA冠軍5連霸就差最後一步

▲政大「跨季49連勝」到手，距離冠軍5連霸只差一步。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA男子一級4強戰，挑戰衛冕冠軍5連霸的王者之師政治大學，在4強戰遭遇擁有本季超級砍將在陣台灣師大，雖然上半場台師大一路緊咬比分不放，但政大靠著宋昕澔、林子皓雙槍出擊，3節打完拉開多達20分領先，最終政大85比70拿下「跨季49連勝」，距離5連霸只差最後一哩路。

在「後游艾喆時代」正式來臨後，政大本季依舊以堅強實力讓各隊難以撼動，4強戰交手唯一以「純本土」陣容前進小巨蛋的台師大，開賽政大一度陷入苦戰，在隊長兼當家雙能衛宋昕澔手感冰冷下，台師大一度呈現拉鋸緊咬。

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但政大此戰林子皓跳出貢獻火力，加上宋昕澔在第2節尾聲開始手感復甦，全能長人吳志鍇也飆進壓哨三分彈，幫助政大3節打完拉開20分大幅領先。

▲政大隊長宋昕澔此戰攻下13分、8助攻。（圖／大專體總提供）

末節台師大明顯氣力放盡，除了廖子程腳踝受傷外，當家一哥林韋愷更是拚到雙腳抽筋，也讓政大一路維持領先優勢，最終以15分贏球，跨季49連勝到手，也率先取得本次男子組冠軍賽門票。

此戰政大以吳志鍇拿下16分、8籃板、3抄截最佳，林子皓15分，宋昕澔則是13分、3籃板、8助攻、2抄截。

落敗的台師大則確定明天在季軍戰登場，林韋愷此戰攻下12分、11籃板、3助攻、4抄截，曾信武拿下14分，莊政隆12分、10籃板、6助攻。

▲吳志鍇此戰穩定貢獻全隊最高16分。（圖／大專體總提供）