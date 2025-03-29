王玥媞UBA生涯1345分成歷史得分后　目標鎖定明天奪冠

▲王玥媞成為UBA歷史得分后，也幫助文化大學挺進本屆最終冠軍戰（圖／大專體總資料照）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA女子一級4強戰，賽前奪冠呼聲極高的文化女籃，在王玥媞全場飆出24分，李恩芯也貢獻21分攜手合作下，以69比63驚喜擊敗「6人戰隊」世新女籃。連同此戰在內，王玥媞UBA生涯累積拿下1345分，超越昔日佛光王靖婷的1327分，成為歷史得分后，賽後她喊話，「很激動，為了冠軍做很多準備！」

在對手全場僅有6人上場情況下，文化女籃在前進小巨蛋的4強首戰仍打來艱辛，末節甚至一度被世新1分反超。

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全場砍下24分的王玥媞說，「很激動，為了冠軍做很多準備！我很願意相信我的隊友，我們今天開賽防守沒有做好，這場比賽給了我們警惕，明天冠軍賽就是從防守來做起。」

文化主帥鄭慧芸由於今日隨國泰女籃前進WSBL聯賽督軍，此戰由教練陳美莉暫代兵符，陳美莉表示，「防守是贏球最大關鍵，第一秒就告訴球員要壓迫，但今天球員的表現好像不是文化大學。」

王玥媞則說，「末節比分一度被反超，大家情緒都不太好，但我就是不斷出聲提醒團隊。」

談到王玥媞此戰稍稍「慢熱」，陳美莉則認為，「王玥媞好像每次進軍小巨蛋，首戰都會這樣，但我跟她說，只要外線投不進就往籃下衝，主要是她有聽進去。」

談到明天的最終冠軍戰，陳美莉強調，「重點很簡單，就是把好的帶進冠軍賽，不好的留在今天！」