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澄清沒叫李雅英坐腿上　王志群親喊話：造成觀感不佳向球迷致歉

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃近日風波不斷，聯盟副秘書長王志群所經營的YouTube社群頻道《5後時光》，日前由王志群、球評左從凱，邀請台啤永豐雲豹執行長張建偉上節目暢談經營球隊秘辛，但節目中卻傳出張建偉要邀請雲豹所屬啦啦隊「電豹女」人氣南韓籍成員李雅英，來坐在王志群、左從凱大腿，引發軒然大波。但王志群接受《ETtoday新聞雲》訪問時，澄清絕無此事，但也對造成風波再次向球迷致歉。

由王志群經營的YouTube社群頻道《5後時光》，近日找來目前擔任球評，也是前球員的左從凱擔任客座主持，先前其中一集找來雲豹執行長張建偉進行訪談，席間也出現飲酒橋段，加上傳出針對人氣啦啦隊成員李雅英的相關不恰當言論，引發球迷熱議批評。

《5後時光》稍早也發表道歉聲明，強調錄影過程發表的言論涉及不當內容，造成民眾負面觀感，經事後審視影片認為確有不當，明顯缺乏尊重與應有的專業態度，也致上誠摯歉意。

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身為節目頻道主持人，同時又是聯盟副秘書長的王志群，在接受《ETtoday新聞雲》訪問時，再次表達誠摯歉意，他強調，「如果有任何言論導致相關人士遭到冒犯，真的非常抱歉，另外關於頻道訪談出現飲酒橋段，未來也會進行討論修正。」

另外，該頻道道歉聲明中也指出，日後將會對所有節目參與人員進行性別意識與職場尊重的教育訓練，強調對所有受訪者與受邀者的尊重與保護。

▲▼王志群、陽和平共同擔任TPBL副秘書長。（圖／TPBL提供）

▲王志群目前擔任TPBL副秘書長。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 李雅英王志群張建偉左從凱5後時光

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