拚到雙腿都抽筋　台師大林韋愷闖UBA季軍戰已無遺憾

▲台師大當家砍將4強戰無法率隊擊敗政大，但他強調重返小巨蛋已經無憾。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA男子一級4強戰，衛冕軍政治大學以85比70擊敗台灣師大，除了跨季49連勝到手，距離冠軍衛冕5連霸也僅差最後一步。台師大主力砍將林韋愷全場繳出12分、11籃板、4抄截，此戰末節還拚到雙腿抽筋。雖然無緣前進冠軍戰，但他賽後表示，「大學生涯最後一年率隊重返小巨蛋，自己已經沒有遺憾！」

林韋愷在大三賽季結束後，曾考慮提前投入職籃選秀，但最終決定留校1年，本賽季甚至曾寫下「單場53分」表現，整體表現也成為本季UBA最搶砍將代表人物。

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今日4強戰交手衛冕王者政大，林韋愷全場拿下12分、11籃板、4抄截，在比賽末節甚至拚到雙腿抽筋，雖然最終仍無法從政大手中奪勝，但林韋愷透露能率隊重返小巨蛋，自己已經沒有遺憾。

林韋愷強調，「明天自己將迎接大學生涯最終戰，也感謝教練李秉鴻4年來的栽培，自己選擇多留1年，除了學習如何讓打法更全面，也不斷在領導能力下功夫，另外則是防守與心態有所成長，這個賽季可說收穫很多。」

▲林韋愷相當感謝台師大教練李秉鴻4年來栽培。（圖／大專體總提供）