連3季和政大爭冠　健行得分王劉丞勳高喊「沒在怕的」

▲健行科大連3年將和政治大學爭冠，劉丞勳高喊「沒在怕的」。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

「如果說，過去兩年我們為冠軍賽的準備是100％，那麼這季肯定有200%這麼多！」健行科大當家得分王劉丞勳如此說道。此戰在他攻下20分、14籃板、3助攻帶領下，健行82比73擊敗輔仁大學，順利挺進UBA總冠軍賽，將連續第3年和政治大學爭冠。劉丞勳霸氣表示，「已經做足準備，沒在怕的！」

雖然上半場手感欠佳，多次空檔出手都未能建功，但身為健行當家得分箭頭的劉丞勳沒有因此慌了手腳，而是穩定的找尋更多替球隊建功方式。

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「中場休息時，孟竹哥（健行總教練劉孟竹）就跟我說，球隊真的需要我，雖然上半場好幾次空檔沒把握住，但大家還是給我信心，加上從大一到大四，自己經驗的累積，已經不會慌了手腳，一切都是以團隊為優先。」劉丞勳如此說道。

主帥劉孟竹則強調，「能挺進小巨蛋，我相信4強隊伍都已經做足功課，我們過去這一個月也針對假想敵做了許多演練，該做的都已經做完，接下來就是看球員臨場表現。」

對手將是挑戰「跨季50連勝」以及冠軍5連霸的政大，劉丞勳強調，「壓力一定是在政大那邊，我們是沒有包袱的。」

▲健行科大劉丞勳是UBA歷史總得分王。（圖／大專體總提供）